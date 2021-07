Parineeti Chopra reçoit le vaccin Pfizer COVID-19 à Londres | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice de Bollywood Parineeti Chopra a informé mercredi qu’elle avait reçu la première dose du vaccin américain COVID-19 « Pfizer » à Londres.

Prenant son compte Instagram, Parineeti a partagé des photos avant et après d’elle-même après avoir été vaccinée à Londres, et il est intéressant de noter que les photos ont été cliquées par la sœur aînée de l’acteur » Ishaqzaade » et la star mondiale Priyanka Chopra, qui tourne actuellement pour sa prochaine série » Citadelle’ dans l’état.

Pour en revenir aux photos que Parineeti a partagées sur son Instagram, il est évident que l’acteur a subi les séquelles du vaccin et qu’elle est prise en charge par nul autre que Priyanka.

Dans la série de clichés, Parineeti peut être vu excité après avoir pris la photo. Cependant, sur une autre photo, l’acteur peut être vu avec une bouillotte placée sur son bras alors qu’elle est assise avec le chien de compagnie de Priyanka, Diana.

Elle a sous-titré le message comme suit : « J’ai reçu mon vaccin ici. J’ai pris des photos. Puis la réalité a frappé. @priyankachopra. #Pfizer #London. »

Pendant ce temps, sur le front du travail, Parineeti Chopra a été vue pour la dernière fois dans « Sandeep Aur Pinky Faraar » de Dibakar Banerjee avec Arjun Kapoor. Elle sera ensuite vue dans « Animal » de Sandeep Reddy Vanga aux côtés de Ranbir Kapoor, Anil Kapoor et Bobby Deol dans le film.

D’autre part, Priyanka, qui a été vue pour la dernière fois dans « The White Tiger » de Netflix, qu’elle a également produit; sera ensuite vu dans ‘Text For You’ qui présente également Céline Dion et Sam Heughan dans les rôles principaux. En dehors de cela, elle sera également vue dans ‘Matrix 4’ et ‘Citadel’.