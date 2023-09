Parineeti Chopra-Raghav Chadha : Voici pourquoi Priyanka Chopra pourrait sauter les festivités du mariage de RagNeeti

Priyanka Chopra et Nick Jonas ne pourront peut-être pas assister au mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha, affectueusement appelés RagNeeti. Selon certaines informations, des horaires contradictoires pourraient empêcher Priyanka et Nick d’assister aux célébrations à Udaipur. Priyanka Chopra et Nick Jonas, étant des personnes très occupées, ont des engagements qui entrent parfois en conflit avec des événements personnels. Malgré leurs liens étroits avec Parineeti et Raghav, il est regrettable qu’ils ne puissent pas se joindre à cette joyeuse occasion. Samedi, Priyanka a utilisé son compte Instagram pour publier une photo de Parineeti et a écrit une note sincère avant son grand jour. Priyanka a partagé une photo de Parineeti se détendant au bord de la piscine dans une robe et un chapeau d’été avec un verre à la main. . L’acteur pouvait être vu en mode joyeux et dansant avant son grand jour. Priyanka a partagé la photo sur son Instagram et a déversé son amour et ses bénédictions sur Parineeti. « J’espère que tu es aussi heureuse et contente que ça lors de ton grand jour, mon petit. Je te souhaite toujours autant d’amour. #nouveauxdébuts », a écrit Priyanka avec la photo. Regardez la vidéo pour en savoir plus.