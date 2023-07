Parineeti Chopra-Raghav Chadha visite le Temple d’or et demande des bénédictions avant le mariage

Parineeti Chopra, a dit un jour dans une interview qu’elle n’épouserait jamais un politicien. Mais les choses dans la vie ne se passent souvent pas comme prévu, surtout si vous êtes amoureux. Et Parineeti Chopra, qui est maintenant fiancée au chef du parti Aam Aadmi (AAP), Raghav Chadha, en est l’exemple vivant. Le 13 mai, Parineeti et Raghav ont échangé des alliances lors d’une cérémonie intime à New Delhi. La cérémonie était une affaire de rêve. La sœur de Parieenti, l’icône mondiale Priyanka Chopra faisait également partie des festivités.

Maintenant, Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont été repérés au Golden Temple à Amritsar. Le couple a rendu visite pour demander des bénédictions. Des photos et vidéos du duo circulent actuellement sur internet.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha au Temple d’or

Dans une vidéo publiée sur Instagram par une page de fans de célébrités, Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont été vus en train d’offrir des prières à l’intérieur du Temple d’Or. Parineeti avait un dupatta blanc transparent enroulé autour de sa tête. Elle a enfilé un salwar-kameez blanc cassé, avec de subtiles broderies, pour la visite du temple. Raghav, quant à lui, portait un kurta-pyjama blanc, qu’il superposait à une demi-veste grise. Le politicien a enveloppé une écharpe de couleur safran.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont été capturés, engagés dans une conversation, entourés d’une sécurité renforcée. Ils marchèrent ensemble vers l’Amrit Sarovar et cherchèrent les bénédictions de l’étang sacré. Quelques fans éblouis ont été vus en train de cliquer sur des photos du couple qui allait bientôt se marier.

Fiançailles de Parineeti Chopra et Raghav Chadha

La cérémonie de fiançailles de Parineeti Chopra et Raghav Chadha était une affaire très soudée. Des membres de la fraternité cinématographique, dont la cousine et actrice de Parineeti, Priyanka Chopra Jonas, et le créateur de mode Manish Malhotra ont assisté à la cérémonie. Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, ainsi que d’autres politiciens estimés ont également marqué leur présence à l’occasion étoilée. Plus tard, Parineeti a partagé une série de photos avec Raghav sur Instagram, de leurs fiançailles.

Les préparatifs du mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha

Parineeti Chopra n’a pas encore annoncé la date de son mariage avec Raghav Chadha. Mais, selon un rapport de l’Hindustan Times, l’actrice d’Ishaqzaade a décidé de se marier avec l’amour de sa vie au Rajasthan. Plus tôt en mai, Parineeti est parti à la recherche du lieu de mariage idéal à Udaipur, Kishangarh et d’autres destinations majeures du Rajasthan. On dit qu’elle est à l’affût des principales attractions touristiques à proximité de son lieu de mariage, pour s’assurer que les invités s’amusent. Bien que rien ne soit confirmé, les spéculations vont bon train sur le fait que Parineeti épousera Raghav Chadha entre septembre et novembre de cette année.