Parineeti Chopra-Raghav Chadha suivra-t-elle les traces de Priyanka Chopra-Nick Jonas pour leur mariage ? Voici ce que nous savons

Parineeti Chopra et Raghav Chadha se sont fiancés le 13 mai 2023. Pendant des mois, tout le monde a spéculé sur les fiançailles de Parineeti et Raghav. Quand auront lieu les fiançailles, que porteront-ils et la liste des invités, etc. Et maintenant, tout le monde parle du mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha. BollywoodLife vous a dit en exclusivité le 15 mai que Parineeti et Raghav cherchaient un mariage au Rajasthan et autour de la saison hivernale. Et maintenant, il y a plus de mises à jour sur le même. Voici ce que nous avons appris sur le mariage de Parineti Chopra et Raghav Chadha…

Les détails du mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha

Selon un rapport du Hindustan Times, Parineeti Chopra est allée à la recherche de lieux pour son mariage. Elle était à Udaipur et fait maintenant des repérages à Kishangarh. L’actrice aurait également l’intention d’explorer Jaipur. Pour son voyage à Udaipur, Parineeti est partie seule mais pour le reste du voyage, Pari était également accompagnée de Raghav Chadha. Selon le rapport du portail d’informations sur les divertissements en ligne, l’actrice Nom de code : Tiranga a visité Udaivilas. Elle y a rencontré quelques-uns de ses proches et y a déjeuné. Elle s’est ensuite rendue au palais de Leela et a fait une promenade en bateau sur le lac Pichola. L’actrice a rencontré Shikha Saxena, la directrice adjointe du département du tourisme d’Udaipur. Elle voulait en savoir plus sur Udaipur. BollywoodLife vous a informé il y a quelques jours que Parineeti recherchait des lieux de mariage au Rajasthan. Eh bien, Priyanka Chopra s’est mariée avec Nick Jonas à Jodhpur et pendant la saison d’hiver aussi.

Plus de détails sur le mariage de Parineeti Chopra-Raghav Chadha

La directrice adjointe partage qu’elle et Parineeti ont repéré les lieux à Udaipur et bien que l’actrice n’ait pas directement parlé du mariage, cela a été laissé entendre qu’il en était de même. Lorsqu’on l’a poussée sur Saxena, elle raconte que Parineeti s’est renseignée sur les conditions météorologiques. Parineeti semble avoir septembre en tête. Quand on lui a dit qu’à Udaipur, le mariage était jusqu’à la dernière semaine de septembre. Et à ce moment-là, elle a regardé son PA qui l’a noté. Selon les rapports, lorsqu’on parlait de novembre, l’actrice semblait ouverte à la suggestion. Lorsque le directeur adjoint a directement interrogé Parineeti sur les projets de mariage, l’actrice a affirmé qu’elle n’avait aucun plan et a partagé qu’elle était en train d’élaborer un plan.

Découvrez les photos de fiançailles de Parineeti Chopra-Raghav Chadha ici :

Un initié a déclaré que l’actrice semblait attirée par Udaipur et était vivement intéressée par les attractions touristiques. Elle veut connaître les sites touristiques car elle veut que l’invité passe bien son temps. Parineeti a également adoré la façon dont elle a été accueillie de manière traditionnelle. Elle en a été touchée et est également devenue émotive. Parineeti est encline à Udaipur et il semble que l’actrice soit encline à se marier au Rajasthan uniquement. Tout comme son Jiju et Mimi Didi, non ?