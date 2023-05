Parineeti Chopra, Raghav Chadha Fiançailles : Madhu, la mère de Priyanka Chopra, bénit, les frères de l’actrice gèrent le menu et plus encore

Demain, Parineeti Chopra et Raghav Chadha se fianceront à New Delhi. L’engagement aura lieu à la Kapurthala House qui est le bureau principal de l’AAP. Le couple se mariera plus tard dans l’année. Parineeti Chopra a été cliqué à l’aéroport dans un costume marron avec des mules Gucci. Le couple a également apprécié un match IPL à Mohali il y a quelques jours. Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont décidé de garder une affaire discrète. Priyanka Chopra, Nick Jonas et Malti Marie arriveront des États-Unis pour le grand jour. Madhu Chopra, la mère de Priyanka a déclaré à Pinkvilla qu’elle était très heureuse pour le couple. Il semble que toute la famille soit très excitée. Ils leur ont donné leurs bénédictions.

Décoration devant la maison de Raghav Chadha

Une agence de presse a partagé des images de la maison de Chadha. On peut voir qu’il y a des rangolis floraux et des diyas qui illuminent l’endroit. Raghav Chadha avait déclaré lors du mariage de Bhagwant Mann que sa mère tenait à ses noces.

#MONTRE | Delhi | Éclairage et décoration florale à la résidence gouvernementale du député AAP Raghav Chadha avant son engagement avec l’actrice Parineeti Chopra qui se tiendra demain. pic.twitter.com/fvkqJVXd5s ANI (@ANI) 12 mai 2023

Nous avons également vu comment la maison de Parineeti Chopra a été décorée à Mumbai pour le grand jour. Quelques célébrités devraient être à Delhi pour les fiançailles.

Parineeti Chopra portera une tenue subtile de Manish Malhotra pour le grand jour. Il vient également pour les fiançailles à Delhi. Raghav Chadha enfilera un Achkan conçu par son oncle maternel Pawan Sachdeva. Il semble que ce soit une tenue très minimale car il n’aime pas la broderie ou quoi que ce soit de trop fort. Le couple portera des tenues ivoire.

Les frères de l’actrice Sahaj et Shivaang s’occupent du menu. Il y aura tout un festin pour les invités. La spécialité comprend des kebabs tandis que les végétaliens auront également le choix. Karan Johar, Manish Malhotra, Sania Mirza et quelques autres célébrités de Bollywood sont attendus pour le faire.