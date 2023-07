Parineeti Chopra-Raghav Chadha faisant du seva au Golden Temple attire l’attention ; Les internautes RÉAGISSENT

Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont été le sujet de conversation de la ville depuis qu’ils ont été aperçus en train de voler des dîners et des déjeuners dans la ville il y a quelques mois. En mai, Parineeti et Raghav se sont fiancés devant leurs familles et amis proches. Priyanka Chopra a volé spécialement pour être aux côtés de Parineeti pendant son moment spécial. Le duo a été repéré par tous les moyens. Récemment, ils ont été aperçus au Temple d’Or. Et maintenant, une vidéo d’eux exécutant du seva devient virale.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha exécutent Seva au Golden Temple

Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont visité le Temple d’or d’Amritsar il y a quelques jours. Depuis, la visite du duo a fait les gros titres de l’actualité du divertissement. Une nouvelle vidéo de l’intérieur du temple devient virale. Parineeti et Raghav sont vus en train de laver la vaisselle au temple, ce qui est un acte d’exécution de seva. Ils sont tous entourés de beaucoup de monde et aussi de sécurité. Parineeti est également vue en train d’interagir avec quelqu’un dans la vidéo et de sourire. Les deux ne regardent pas du tout la caméra.

Regardez la vidéo de Parineeti Chopra et Raghav Chadha exécutant du seva ici :

Les internautes réagissent au seva de Parineeti et Raghav au Golden Temple

Eh bien, de nos jours, les internautes doivent avoir leur mot à dire sur tout. Alors que les deux personnes récemment fiancées exécutent tranquillement le seva, elles doivent quand même les dissuader. Certains internautes affirment qu’ils ont invité les médias à l’intérieur et qu’ils le montrent. Et par conséquent, cela ne peut pas être appelé seva, disent les internautes. S’il y a des opposants, il y en a aussi qui ont soutenu Parineeti et Raghav dans leur spiritisme. Certains internautes les louent en disant que c’est comme ça qu’une célébrité devrait être. Découvrez les différentes réactions à la vidéo de Parineeti et Raghav ici :

Mariage Parineeti Chopra-Raghav Chadha

Eh bien, il y a quelques semaines, il a été rapporté que Parineeti recherchait des lieux au Rajasthan pour son mariage. Il a été laissé entendre que Pari suivait les traces de Priyanka Chopra et voulait se marier à Udaipur. Si les rapports sont là, Parineeti et Raghav pourraient se marier en octobre de cette année. Il y a quelques jours à peine, Parineeti et Raghav sont rentrés à Delhi après leur reconnaissance à Udaipur.