Parineeti Chopra-Raghav Chadha est adorable et pose avec Navraj Hans sur une photo virale de la nuit de Sangeet

Raghav Chadha et Parineeti Chopra étaient adorables ensemble.

Raghav Chadha et Parineeti Chorpa, qui se marieront aujourd’hui, étaient adorables ensemble lors de leur soirée sangeet à Udaipur. Ils ont été vus posant avec le chanteur et acteur du Penjbai Navraj Hans.





Sur une autre photo, on peut les voir danser et s’amuser.

La photo devient désormais virale sur les réseaux sociaux.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha sont tous prêts à se marier aujourd’hui, 24 septembre (dimanche) à Udaipur à l’hôtel Leela Palace. Les fans sont excités et heureux pour le couple, ils veulent connaître chaque détail lié au mariage.

Pendant ce temps, les vidéos du sangeet de Raghav-Parineeti deviennent virales sur les réseaux sociaux. Navraj Hans, qui est le fils de Hans Raj Hans et le gendre de Daler Mehndi, peut être vu chanter et divertir les invités. Dans l’une des vidéos virales, on peut voir Punjab CM Bhagwant Mann en train de groover sur la chanson de Hans Raj.

Montre:





La vidéo a été partagée par la page fan de Delhi SM Arvind Kejriwal sur Instagram avec la légende : « Exclusif : Bhagwant Mann groove sur les airs de @navraj_hans à Raghav Chadha – Cérémonie Parineeti Chopra Sangeet tenue hier soir à Udaipur. »





Une autre vidéo a été partagée par le célèbre photographe Vishal Mohan Jaiswal sur Instagram avec la légende : « Quelques aperçus de la soirée Sangeet avec Parineeti Chopra et Raghav Chadha. »

Parineeti Chopra et Raghav Chadha sont tous prêts à se marier au Leela Palace d’Udaipur. Les invités ont commencé à arriver sur les lieux pour les festivités précédant le mariage. Récemment, la mère de Priyanka Chopra, Madhu Chopra, a partagé un aperçu de son look pour le sangeet de Parineeti Chopra et Raghav Chadha.

Samedi, Madhu Chopra a utilisé son Instagram et a partagé son look pour le sangeet sur le thème des années 90 de Parineeti Chopra et Raghav Chadha. Elle a été vue enfilant une tenue Prada chatoyante avec un teeka fleuri. Elle a complété son look avec un maquillage subtil et des boucles d’oreilles pendantes.

Alors qu’il a été rapporté que Priyanka Chopra assisterait au mariage de Parineeti Chopra-Raghav Chadha avec sa fille Malti Marie, le récent message de l’actrice laisse entendre qu’elle a raté le mariage. L’actrice a posté sur son Instagram et partagé une photo de Parineeti Chopra, en écrivant : « ‘J’espère que tu es aussi heureux et content que ça pour ton grand jour, mon petit… je te souhaite toujours autant d’amour (emoji coeur rouge) #newbegninings @parineetichopra @raghavchadha88.