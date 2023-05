Parineeti Chopra-Raghav Chadha Engagement : Tout ce que vous devez savoir sur la liste des invités et les tenues pour le grand jour ; Détails à l’intérieur [Watch Video]

Fiançailles Parineeti Chopra-Raghav Chadha : Après des mois de spéculation, l’agence de presse PTI a confirmé que l’acteur de Bollywood Parineeti Chopra et le chef du parti Aam Aadmi, Raghav Chadha, étaient fiancés. Le couple doit échanger des alliances le 13 mai 2023 à Delhi, en présence d’environ 150 invités, dont des proches et des amis. Parineeti et Raghav ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises, alimentant les rumeurs d’une relation. Alors que le couple n’a pas encore officiellement confirmé ses fiançailles, la co-vedette de Parineeti, Harrdy Sandhu, a précédemment reconnu leur relation. Malgré sa vie personnelle, Parineeti a plusieurs projets passionnants en vue, dont « Chamkila » d’Imtiaz Ali et un biopic sur Jaswant Singh Gill, aux côtés d’Akshay Kumar. Regardez des vidéos de divertissement.