Parineeti Chopra – Raghav Chadha Engagement: Priyanka Chopra est d’une beauté fascinante dans son avatar desi [Watch Video]

Fiançailles de Parineeti Chopra Raghav Chadha : L’actrice de Bollywood Parineeti Chopra et Raghav vont commencer une nouvelle relation aujourd’hui. Les deux se sont fiancés aujourd’hui. L’atmosphère de fête était clairement visible à l’extérieur de la maison de Raghav depuis le matin. Il y avait un mouvement continu de véhicules depuis le matin. L’actrice Parineeti Chopra, tout en mettant à jour son Instagram, a informé les gens de ses fiançailles avec Raghav et a partagé quelques photos d’elle-même et de Raghav. Faut regarder la vidéo pour plus d’informations.