Parineeti Chopra-Raghav Chadha cherche des bénédictions au gurudwara de Delhi sur la première photo des festivités précédant le mariage

On peut voir Parineeti Chopra-Raghav Chadha prendre des bénédictions lors d’un gurudwara à Delhi alors qu’ils sont tous prêts à se marier

Parineeti Chopra et Raghav Chadha sont tous sur le point de se marier lors d’une cérémonie privée. La première photo des festivités précédant le mariage, qui ont débuté mercredi à Delhi, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Regarde:





Parineeti Chopra-Raghav Chadha peut être vue en train de chercher des bénédictions au gurudwara de Delhi sur la première photo des festivités précédant le mariage. L’une des pages de fans a partagé la photo et a écrit : « Enfin une photo ! un aperçu de leur cérémonie avant le mariage. Notre Pari est si jolieyyyy. » Selon les médias, le couple se mariera le 24 septembre à l’hôtel d’Udaipur. Palais Leela. Selon le rapport, les festivités à Udaipur devraient débuter le 23 septembre, en commençant par un déjeuner de bienvenue chaleureux intitulé « Grains of Love », et plus tard dans la soirée, une fête sur le thème des années 90 aura lieu. La plupart des célébrations devraient avoir lieu au Leela Palace à Udaipur, le mariage étant prévu au lac Taj le 24 septembre.

Auparavant, Parineeti et Raghav avaient été aperçus en train d’offrir des prières au temple Mahakaleshwar à Ujjain. Plus tôt, le duo avait visité le Temple d’Or à Amritsar. Le duo a échangé des bagues le 13 mai à la maison Kapurthala à New Delhi en présence de leurs proches. La cérémonie de stars a réuni plusieurs hommes politiques, dont le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, le CM du Pendjab Bhagwant Mann, l’ancien ministre des Finances P Chidambaram et le chef de Shiv Sena, Aaditya Thackeray. Lisez aussi : Parineeti Chopra, les tenues de fiançailles de Raghav Chadha décodées