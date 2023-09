Parineeti Chopra-Raghav Chadha avant le mariage : la future mariée fait une sérénade à tout le monde lors de la soirée soufie ; des amis proches, des parents se joignent [Watch Videos]

Parineeti Chopra et Raghav Chadha sera bientôt connue sous le nom de Mme et M. Chadha. Les deux vont se marier dans quelques jours. Plus tôt cette année, Parineeti et Raghav se sont fiancés et depuis, ils font la une des journaux pour leur mariage qui approche à grands pas. Les réceptions pré-mariage ont commencé et une soirée soufie a été organisée par les futurs mariés.

Parineeti Chopra, la soirée soufie de Raghav Chadha était une aubaine musicale

Divers musiciens ont captivé les mariés, Parineeti Chopra et Raghav Chadha lors de la soirée soufie. Des chansons populaires soufies et bollywoodiennes ont été jouées sur place par un groupe live. La musique pouvait également être entendue à l’extérieur. De Tumhe Dilagi Bhool Jaani Padegi à Jat Yamla Pagla Deewana, ce fut une nuit très animée. Les visuels de l’extérieur de la maison Kapurthala à New Delhi sont déjà devenus viraux.

Parineeti Chopra fait la sérénade à tout le monde lors de la soirée soufie

Nous savons tous que Parineeti Chopra est une fan de chant. Elle a même prêté sa voix à des numéros incroyables de Bollywood et a également repris quelques classiques. Et des sources informent que Parineeti a également pris le micro et a captivé tout le monde avec un numéro mélodieux. C’est à cela que servent les mariages indiens : du plaisir, des ébats et des célébrations. Parineeti a été vue en train de groover sur les chansons avec elle et l’ami de Raghav, le joueur de cricket Harbhajan Singh également. Des aperçus de la même chose deviennent viraux.

Invités à la soirée soufie de Parineeti Chopra et Raghav Chadha

La mère et le frère de Priyanka Chopra, Madhu Chopra et Siddharth Chopra, ont été parmi les premiers à assister au gala Soufi Night. Les parents de Parineeti Chopra étaient là naturellement, et ils ont même posé pour les photographes réunis. Harbhajan Singh, joueur de cricket indien et ami de Raghav Chadha et Pari, le designer Pawan Sachdeva et le président du Fashion Design Council of India, Sunil Sethi, étaient également présents à cette incroyable soirée musicale. En dehors de ces personnes, seuls des amis et des parents très proches assistaient à la fête. Aucun étranger n’a été vu lors de la soirée soufie de Parineeti et Raghav.

Peu de temps après, la soirée soufie s’est transformée en une soirée de fête au cours de laquelle la mariée a laissé tomber ses cheveux et a été vue en train de groover avec ses amis et ses proches. Le mariage aura lieu le 24 septembre avec Sehrabandi à 13 heures, après quoi les Baraatwil quitteront le Taj Lake Palace pour le palais Leela où Raghav épousera son Parineeti.