Parineeti Chopra porte son amour pour son mari Raghav Chadha à un autre niveau ; porte un voile avec son nom

Décoder le look de Parineeti Chopra : Les photos du mariage de l’actrice de Bollywood Parineeti Chopra et de Raghav Chadha sont sorties. En regardant la photo du mariage, il est clair que Pari a gardé son look simple mais élégant. L’actrice est magnifique dans un lehenga aux couleurs pastel conçu par son cher ami Manish Malhotra. Bien que tout, des bijoux de Parineeti aux bracelets roses en passant par le mehendi minimal, ait attiré beaucoup d’attention, l’actrice a récemment partagé certaines de ses photos sur les réseaux sociaux où les gens lui témoignent un immense amour. Cependant, il y a parmi eux une image que tout le monde aime beaucoup. Sur une photo, Parineeti avait écrit le nom de son mari Raghav sur le voile. Veuillez regarder la vidéo pour plus d’informations.