Parineeti Chopra n’a pas pris de douche pendant 2 jours pour une scène dans Sandeep Aur Pinky Faraar ! | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice de Bollywood Parineeti Chopra a des rôles axés sur la performance dans son chaton. Elle a récemment été vue dans des films tels que Sandeep Aur Pinky Faraar et The Girl On The Train, Saina entre autres. S’ouvrant sur le fait de rendre son acte aussi réaliste que possible, l’actrice a révélé qu’elle ne s’était pas vraiment douche pendant deux jours pour une scène particulière dans un refuge de montagne à Sandeep Aur Pinky Faraar.

Dans une interview avec le site PeepingMoon, Parineeti Chopra a expliqué comment elle n’a pas pris de douche pendant deux jours et s’est présentée sur les décors de Sandeep Aur Pinky Faraar pour une scène particulière. « Toute cette séquence, nous avons tourné pendant deux ou trois jours dans cette cabane. Et en tant qu’acteur – je ne sais vraiment pas comment les gens vont réagir à cette information – mais je ne me suis pas douche pendant deux jours, pour ça séquence. Et cet endroit était sale. Quand je terminais la journée de tournage et rentrais chez moi, j’étais couvert de boue. Mes cheveux étaient blancs à cause de la poussière. Je n’avais jamais l’habitude de nettoyer. J’y retournerais, dors, viens le lendemain pour tirer, dans cette crasse. »

Elle a ajouté: « Je ne voulais pas mettre du maquillage sale pour avoir l’air détruit, je voulais être détruit. » Ajoutant qu’elle n’est pas une actrice de méthode, l’actrice de Sandeep Aur Pinky Faraar a déclaré qu’elle « voulait voir la destruction de l’intérieur » et avait la chair de poule lors du tournage de la scène de cris silencieux.

Sandeep Aur Pinky Faraar est réalisé par Dibakar Banerjee. Il présente Arjun Kapoor en tête avec Parineeti Chopra et diffusé sur Amazon Prime Video le 19 mars 2021.