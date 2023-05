Parineeti Chopra, mise à jour du mariage de Raghav Chadha : Les 12 principaux signes qui montrent qu’ils sont de vrais romantiques dans l’âme

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin étoiles Aïcha Singh, Neil Bhatt et Harshad Arora ont quitté l’émission TOP TV. L’histoire va aller de l’avant et on dit qu’un saut d’environ 20 ans sera apporté par les créateurs. Et en même temps, il y a eu des rapports sur Arjun Bijlani être en pourparlers pour une émission de télévision. Cela fait un moment que les fans n’ont pas apprécié le long passage d’Arjun à la télévision. Et devinez quoi, de nouveaux rapports ont fait surface disant qu’Ayesha Singh a été approchée pour jouer le rôle principal face à Arjun dans l’émission télévisée qui sera produite par Studio LSD. Mais les dernières mises à jour indiquent que cela ne se produit pas.

Ayesha Singh a proposé un rôle face à Arjun Bijlani ?

L’actrice connue sous le nom de Sai Joshi de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est un nom très populaire dans l’industrie en ce moment. C’est son premier spectacle en tant que chef de file et Ayesha a déjà impressionné tout le monde avec ses talents d’actrice. À tel point que, selon un rapport publié sur un portail d’informations sur le divertissement en ligne, Ayesha Singh s’est vu offrir un rôle face à Arjun Bijlani avant même la fin de son passage sur Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Oui, tu l’as bien lu. Mais le rapport dans ETimes indique également qu’Ayesha a refusé le rôle.

L’actrice tourne toujours pour Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et prendre du temps immédiatement aurait été difficile pour elle. Le rapport indique qu’Ayesha Singh est extrêmement professionnelle et aimerait se donner à 100% dans le travail à accomplir. Eh bien, il aurait été peu probable qu’Ayesha n’ait pas donné à ses fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin une fermeture appropriée. Ayesha et Arjun ont travaillé ensemble lors du tournage de Ravivaar With Star Parivaar.

Ayesha Singh remet les pendules à l’heure

Lorsque les rapports d’Ayesha, Neil Bhatt et Harshad Arora quittant Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ont fait surface, il y avait aussi des rumeurs sur le casting exigeant une randonnée qui a été refusée ou les acteurs ne voulant pas jouer les parents avec des adultes. Mais Ayesha avait démenti tous ces rapports. Elle a affirmé que les acteurs avaient quitté la série parce que l’histoire avançait et qu’il n’y avait aucune vérité dans les rumeurs. Ayesha bénéficie d’une énorme base de fans qui continue de suivre la tendance de l’actrice chaque jour.