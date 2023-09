Parineeti Chopra, mariage de Raghav Chadha : l’actrice sera une épouse traditionnelle du Pendjabi ; vérifier les détails de Choora, Kaleera [Exclusive]

Parineeti Chopra et Raghav Chadha vont devenir mari et femme le 24 septembre 2023. Le couple est parti pour Udaipur avec leurs familles. Les deux ont réservé le Taj Palace et le Leela Palace pour leurs invités. Le mariage est très médiatisé, en présence de nombreux hommes politiques et célébrités de premier plan. Il semble que le Baraat arrivera en bateau. Un déjeuner de bienvenue est organisé pour les invités qui passeront quelques jours à Udaipur. Priyanka Chopra et sa petite fille Malti Marie descendent en Inde pour les noces de maasi Parineeti Chopra. Elle est super excitée pour le sangeet et le jour J. Mais Nick Jonas doit s’en passer car les Jonas Brothers sont actuellement en tournée.

Parineeti Chopra sera une épouse traditionnelle du Pendjabi

C’est un fait connu que Parineeti Chopra sera une épouse Manish Malhotra. On dit qu’elle porte un ensemble blanc. Il est décrit comme un « mariage indien blanc perle ». Maintenant, des sources nous ont dit que Parineeti Chopra voulait être une épouse pucca Punjabi. Elle fait tout son possible avec son mehendi, Chooda et Kaleeres. La source a déclaré : « Le design des choodas et des kaleeras fera écho à leur histoire d’amour et à leur amitié. Les deux se connaissaient depuis leurs années à Londres. » L’actrice a l’intention de garder les choodas pendant longtemps. On sait qu’une femme mariée peut les garder 41 jours, six mois ou un an.

Détails du mariage de Raghav Chadha et Parineeti Chopra

Les fonctions ont commencé par une cérémonie Ardaas à Delhi. Elle a été suivie d’une soirée soufie. La tante de Parineeti Chopra et la mère de Priyanka Chopra, Madhu Chopra, étaient là avec son fils, Siddharth. Ils ont également organisé une soirée soufie pour les invités avec dîner. Il semble que le couple soit ravi et verse des larmes de bonheur. Raghav Chadha a décrit son histoire d’amour avec Parineeti comme la plus organique et la plus magique. Il était allé la rencontrer sur les plateaux de Chamkila d’Imtiaz Ali en tant qu’ami. Il semble qu’ils aient commencé à se rencontrer fréquemment peu de temps après et qu’ils soient tombés amoureux.

C’est l’un des gros mariages de l’année. Les familles n’épargnent aucun effort ni aucun effort pour en faire une affaire somptueuse. Raghav Chadha est banquier d’investissement de formation et de formation.