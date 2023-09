Parineeti Chopra manque Sushant Singh Rajput alors que Shuddh Desi Romance fête ses 10 ans : « Vous étiez l’un des… »

Parineeti Chopra s’est souvenue de Sushant Singh Rajput et a écrit une note pour lui.

L’actrice de Bollywood Parineeti Chopra s’est souvenue mercredi des défunts acteurs Sushant Singh Rajput et Rishi Kapoor alors que leur film Shuddh Desi Romance fêtait ses 10 ans. Elle a partagé un clip et écrit une note aux défunts acteurs.

Partageant des moments du film, Parineeti Chopra a écrit : « Le temps passe vraiment vite ! Une décennie avant ce film mais les souvenirs sont encore frais. Ce film a été un voyage plein de rires, de tournages mouvementés mais de moments réconfortants. Elle a ajouté : « Quelle expérience de tourner ce film avec des acteurs aussi légendaires. Rishi monsieur, vous nous manquez. Sushant, tu me manques encore plus. Tu étais l’une de mes co-stars préférées. »





Shuddh Desi Romance est sorti en 2013. Aux côtés de Parineeti Chopra et Sushant Singh Rajput, le film mettait également en vedette Vaani Kapoor, Bhuvan Arora, Rajesh Sharma et d’autres. Pendant ce temps, Parineeti Chopra est fiancée à Raghav Chadha.

Récemment, Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont effectué une visite spirituelle à Ujjain, le célèbre temple Mahakaleshwar du Madhya Pradesh. C’était le mois béni de Sawan où ils faisaient leur excursion religieuse au temple.

Le couple, ainsi que d’autres pèlerins, ont été vus assis à l’intérieur du sanctuaire sur des images et des vidéos qui sont rapidement devenues populaires en ligne. Le chef du parti Aam Aadmi a été vu portant un dhoti jaune et un drap rouge autour du cou, tandis que Parineeti était vêtu d’un sari rose.

Sur le terrain du temple principal, le couple a mené la puja coutumière et a demandé la bénédiction des prêtres. La puja était réalisée par Yash Guru, le prêtre du temple. Selon le prêtre, « le mois Sawan a actuellement lieu et de nombreuses personnalités connues viennent ici pour chercher les bénédictions de Baba Mahakal. De même, Raghav Chadha et Parineeti Chopra étaient venus chercher les bénédictions du Seigneur Mahakal. Ils ont entendu les brahmanes faire le Rudra. Sukta et le chemin Shanti pendant cette période », a rapporté ANI.