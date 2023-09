Parineeti Chopra, le menu de mariage de Raghav Chadha, trié sur le volet par la mariée, propose plusieurs cuisines indiennes et internationales et des options d’aliments santé. [Exclusive]

Parineeti Chopra et Raghav Chadha les festivités du mariage ont commencé le 23 septembre à Udaipur, au Rajasthan. Le duo se mariera dimanche lors d’une cérémonie de mariage traditionnelle punjabi en présence des membres de leur famille et de leurs amis. Samedi, la cérémonie chooda de Parineeti a eu lieu au Leela Palace et un brunch sur le thème « Fleurs et bouchées » était également prévu à partir de 10 heures pour les invités. Selon nos sources, la mariée s’est montrée très intéressée par tous les préparatifs du mariage et a soigneusement sélectionné le menu du mariage avec ses frères, Shivang et Sahaj. Le menu de mariage de Parineeti et Raghav proposera une variété de cuisines indiennes et internationales pour répondre à tous les besoins de leurs invités spéciaux et le couple ne veut rien négliger pour en faire un week-end inoubliable pour les invités spéciaux.

Parineeti Chopra choisit plusieurs cuisines pour son mariage royal avec Raghav Chadha

Parineeti a participé à la préparation de sa cérémonie de mariage qui bat son plein. La mariée a examiné attentivement tous les aspects des préparatifs et a même aidé à organiser le menu du mariage en gardant à l’esprit tous les participants à la cérémonie. Selon nos sources, le menu comprend diverses cuisines indiennes, notamment des plats du Rajasthan et du Pendjabi, afin de garantir une expérience royale aux invités du mariage.

Pour les membres âgés de la famille, la mariée et ses frères et sœurs établissent le menu du mariage en tenant compte de leurs besoins en matière de santé. Une somptueuse gamme de produits alimentaires est incluse dans le menu pour garantir que chacun dispose de nombreuses options et d’un moment de gala pendant les festivités.

Priyanka Chopra va-t-elle rater le mariage ?

Priyanka Chopra a profité de son compte de réseau social samedi matin pour partager une photo de Parineeti se détendant au bord de la piscine avant son grand jour. Priyanka a écrit un message sincère pour sa sœur et a écrit : « J’espère que tu es aussi heureuse et contente que ça pour ton grand jour, petite. Je te souhaite toujours autant d’amour. #nouveauxcommencements. » Le message de l’acteur faisait allusion à son absence au mariage de Parineeti car elle est actuellement en tournée avec son mari Nick Jonas.

Nick est en tournée musicale aux États-Unis avec les frères Jonas et devrait se produire les 23 et 25 septembre aux États-Unis. Il est donc très probable qu’il sautera le mariage de Parineeti. Les sœurs cousines de Parineeti Mannara Chopra et Meera Chopra seront également absents du mariage en raison de leurs engagements professionnels.