Parineeti Chopra laisse tomber une photo invisible avec ‘mimi didi’ Priyanka Chopra pour son anniversaire, la remercie pour ‘tout’

Parineeti Chopra a posté une adorable photo avec Priyanka Chopra à l’occasion de son anniversaire.

À l’occasion du 41e anniversaire de Priyanka Chopra, Parineeti Chopra a laissé tomber une photo inédite et lui a souhaité. La photo provient des fiançailles de Parineeti et Raghav Chadha. Partageant la photo, l’actrice a écrit : « Joyeux anniversaire mimi didi… merci pour tout ce que tu fais ! Je t’aime. »

Regarde:

Sur la photo, on peut voir l’actrice de Bollywood-Hollywood portant un sari vert et fixant le mangtika de Parineeti. Pendant ce temps, sur le front du travail, Priyanka Chopra a été vue pour la dernière fois dans le thriller d’action d’espionnage mondial Citadel qui mettait également en vedette Richard Madden. L’émission Prime Video fait partie des séries les plus chères jamais réalisées avec un budget énorme de 300 millions de dollars, soit près de Rs 2500 crore, selon les rapports. Bien que l’émission des frères Russo ait reçu des critiques généralement médiocres du public et des critiques, elle a été renouvelée pour une autre saison.

Pour les non-initiés, l’actrice Parineeti Chopra et le politicien Raghav Chadha se sont récemment fiancés à Delhi. De nombreux rapports suggèrent qu’ils suivront la tendance bollywoodienne de se marier au Rajasthan.

Le Rajasthan est devenu la destination incontournable pour Bollywood et les couples de haut niveau pour se marier, que ce soit les mariages de la famille Ambani ou le mariage le plus récent de Sidharth Malhotra et Kiara Advani. Maintenant, on s’attend à ce que Parineeti et Raghav se marient également dans l’État royal.

Le mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha devrait être une affaire royale, certains des politiciens les plus puissants du pays devant assister à la cérémonie. Des rapports suggèrent que Parineeti Chopra est actuellement au Rajasthan, en train de choisir un lieu de mariage. Il est probable que Parineeti Chopra se marie à Udaipur ou Jaipur dans les mois à venir, et cherche actuellement des lieux de mariage dans les villes. Parineeti a également eu une réunion avec Shikha Saxena, directrice adjointe du département du tourisme, pour s’enquérir des hôtels et des lieux de mariage.

Raghav Chadha et Parineeti Chopra pourraient choisir le palais royal Umaid Bhawan au Rajasthan pour leur lieu de mariage, bien que les rapports et la destination n’aient pas encore été finalisés.

