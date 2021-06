Parineeti Chopra grésille en bikini noir dans la dernière photo de Turquie, la cousine Priyanka Chopra dit « tellement jalouse »

Parineeti Chopra est actuellement en Turquie où elle profite pleinement de son temps. L’acteur a partagé ses photos et vidéos de cet endroit exotique sur ses pages de réseaux sociaux. De plus, elle a même organisé une session «Demandez-moi n’importe quoi» sur sa page Instagram où elle a donné un aperçu de la vue dont elle est témoin quotidiennement. Parineeti a révélé qu’elle était en Turquie depuis mars de cette année.

Maintenant, Parineeti est allée sur sa page Instagram et a partagé une photo grésillante dans un bikini noir tout en se faisant bronzer à la plage. Sur la photo, l’acteur a complété son look avec des lunettes de soleil vintage et pose face à une vue imprenable sur la mer. Cependant, Chopra a opté pour une légende originale pour son message. Elle a écrit : « Je faisais du Pranayama avant cette photo. D’accord, c’est un mensonge. »

La cousine et actrice de Parineeti, Priyanka Chopra Jonas, a laissé un commentaire intéressant sur son message en déclarant : « Je suis tellement jalouse. »

Actuellement, Parineeti surfe sur le succès de ses trois films ‘The Girl On The Train’, ‘Saina’ et ‘Sandeep Aur Pinky Faraar’. L’acteur reçoit des critiques élogieuses de la part des critiques et de ses fans pour son incroyable performance dans ces trois films.

Tout en parlant de son travail antérieur et en faisant l’éloge des réalisateurs, Parineeti a déclaré à ETimes : « J’étais très mécontent du travail que je faisais. J’avais confiance en moi, mais les cinéastes ne m’ont tout simplement pas proposé les rôles que j’attendais. J’étais signant des films sans conviction. J’étais dans un état constant d’insatisfaction. Je serai éternellement redevable à trois réalisateurs Amol Gupte (Saina), Dibakar Banerjee (Sandeep Aur Pinky Faraar) et Ribhu Dasgupta (La fille dans le train). «