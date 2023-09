Parineeti Chopra Fitness : dévoiler le secret de son corps super tonique [Watch Video]

Parineeti Chopra, la talentueuse actrice de Bollywood et bientôt mariée, a fait des vagues avec son parcours de remise en forme. Alors qu’elle se prépare pour son mariage, Parineeti se consacre à maintenir un mode de vie sain et en forme. Elle a partagé son plan de régime, qui vise à nourrir son corps avec des aliments sains. Pour rester hydraté, Parineeti boit de grandes quantités d’eau tout au long de la journée. Elle inclut également des tisanes et des jus de fruits frais dans son alimentation. De plus, elle évite les aliments transformés et les friandises sucrées, optant pour des alternatives naturelles et faites maison. Parallèlement à son régime alimentaire, Parineeti intègre des exercices réguliers à sa routine. Elle aime diverses séances d’entraînement, notamment le cardio, la musculation et le yoga, pour garder son corps fort et tonique. Le dévouement de Parineeti dans son parcours de remise en forme est vraiment inspirant. Alors qu’elle s’apprête à marcher dans l’allée, elle sert de modèle à ceux qui cherchent à adopter un mode de vie sain. Son engagement à nourrir son corps et à rester en forme met en valeur sa détermination et sa discipline.