Parineeti Chopra et Raghav Chadha vont se fiancer aujourd’hui : un regard sur leur histoire d’amour

L’histoire du Kerala s’est transformé en une histoire à succès. Le film réalisé par Sudipto Sen avec Ada Sharma a réussi à frapper des nombres massifs au box-office. Il est produit par Vipul Amrutlal Shah. Après la pandémie, seuls quelques films de Bollywood se sont extrêmement bien comportés au box-office et The Kerala Story a rejoint la liste. Le film a été embourbé dans une énorme controverse avant sa sortie alors que les gens appelaient à l’interdiction du film compte tenu de son histoire. Mais au lieu de cela, le film gagne beaucoup d’argent au box-office et à la fin de la première semaine, L’histoire du Kerala s’est approchée assez près de la barre des 100 crores de roupies.

Le jour 7, The Kerala Story d’Adah Sharma a rapporté Rs 12,50 crore au box-office. Il a connu un léger bond par rapport à ses numéros du jour 6. Alors que de grands films comme Shehzada, The Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan et d’autres ont eu du mal à gagner de l’argent au box-office, The Kerala Story a montré une forte emprise dans les salles, même en semaine. Lors de son premier jeudi, les chiffres étaient de Rs 12,50 crore et c’est un énorme succès pour l’époque. Maintenant, la collection totale du film s’élève à Rs 81,36 crore. Compte tenu de la façon dont le public afflue vers les théâtres, il ne sera pas surprenant que The Kerala Story franchisse la barre des Rs 100 crore au box-office d’ici ce week-end.

Découvrez le tweet de Taran Adarsh ​​ci-dessous :

#TheKeralaStory met en place un TOTAL PHÉNOMÉNAL dans la semaine 1 Le business de jour – en particulier en semaine – est une OUVERTURE DES YEUX Ven 8,03 cr, Sam 11,22 cr, Dim 16,40 cr, Lun 10,07 cr, Mar 11,14 cr, Mer 12 cr, Jeu 12,50 cr. Total : 81,36 cr. #Inde biz. BOC net. SUPERPRODUCTION. #Box-office pic.twitter.com/xLGwso0XCO taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 12 mai 2023

Découvrez la collection quotidienne du film ci-dessous:

Jour 1 : 8,03 cr

Jour 2 : 22 crédits

Jour 3 : 16,40 cr

Jour 4 : 10,07 cr

Jour 5 : 11,14 cr

Jour 6 12 cr

Jour 7 : 12,50 cr

Total : 81,36 cr

Eh bien, une autre bonne nouvelle pour l’équipe est que The Kerala Story va sortir dans plusieurs pays. Sudipto Sen s’est rendu sur son compte Twitter pour partager que le film sortira dans plus de 40 pays. The Kerala Story parle de trois femmes radicalisées et converties à l’islam. Cela a créé tout un tollé car les créateurs ont affirmé que l’histoire était basée sur de vrais événements.

Plus de 6000000 personnes ont vu ce film jusqu’à présent en Inde. Un nouveau chapitre commence aujourd’hui. THE KERALA STORY publie plus de 40 pays ensemble… De plus en plus de numéros vont être ajoutés. De plus en plus de bénédictions, d’amour et d’adulation nous submergeront. Nous sentirons pic.twitter.com/LGFaDju2qA Sudipto SEN (@sudiptoSENtlm) 12 mai 2023

