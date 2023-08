Parineeti Chopra et Raghav Chadha vont-ils se marier à CETTE date ? Voici ce que nous savons

Parineeti Chopra et le leader de l’AAP, Raghav Chadha, font l’actualité depuis longtemps. Ils se sont fiancés à Delhi plus tôt cette année. Leurs photos de fiançailles ont enflammé Internet. Parineeti et Raghav se sont jumelés en tenues blanches pour leurs fiançailles. Priyanka Chopra avait également assisté à la cérémonie de fiançailles à Delhi. Parineeti et Raghav avaient également partagé des photos étonnantes de leur journée spéciale sur Instagram. Désormais, les fans attendaient avec impatience de connaître la date de leur mariage.

Parineeti a été repérée à plusieurs reprises par les paparazzi mais elle n’a jamais parlé de son mariage. Maintenant, la nouvelle de leur mariage est connue. Selon les rapports du Times Of India, le couple a finalisé la date et le lieu de leur mariage.

La date du mariage de Parineeti Chopra

Oui, Parineeti Chopra et Raghav Chadha sont tous prêts à se marier le 25 septembre. Leur mariage aura lieu au Rajasthan. Ce sera un grand mariage avec juste des amis proches et des familles.

L’équipe de Parineeti a commencé à travailler sur les préparatifs du mariage de l’acteur. La source proche du portail a déclaré que ce serait un grand mariage et Parineeti est extrêmement discret sur les festivités qui seront organisées par les familles.

La source a ajouté que Parineeti commencera à préparer le mariage en plein essor la première semaine de septembre. Les rapports suggèrent également qu’il y aura une réception à Gurugram après le mariage.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha repérés ensemble à l’aéroport

Rumeurs plus tôt

Plus tôt, India Today avait rapporté que le mariage aurait lieu à Udaipur dans un hôtel 5 étoiles. L’Oberoi Udaivilas à Udaipur sera leur lieu de mariage. Parlant de leur relation, Parineeti et Raghav se connaissent depuis plusieurs années mais n’en ont jamais parlé ouvertement jusqu’à ce qu’ils se fiancent le 13 mai à Kapurthala House à New Delhi.