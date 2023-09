Parineeti Chopra et Raghav Chadha utilisent des parapluies géants pour cacher leur look de mariage aux papas

Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont été vus cachant leur visage et leurs tenues avec des parapluies.

Les fans ne peuvent pas rester calmes car leur couple préféré, Parineeti Chopra et Raghav Chadha, se marieront aujourd’hui au Leela Palace d’Udaipur. Baraat est déjà arrivé, Delhi CM et Punjab CM ont été aperçus arrivant avec band-baja dans un bateau.

Les vidéos et photos de leurs festivités de mariage deviennent virales ; dans le dernier clip, on peut voir Raghav et Parineeti cachant leur look de mariage avec des parapluies géants alors qu’ils se dirigent vers leur jai mala.

Priyanka Chopra, la cousine de Parineeti, n’a pas pu venir au mariage en raison de ses engagements professionnels antérieurs. Bien que sa mère Madhu Chopa et son frère Siddharth Chopra aient participé aux célébrations, qui ont commencé samedi par un déjeuner de bienvenue. Une soirée sangeet sur le thème des années 90 a eu lieu samedi soir au cours de laquelle Navraj Hans a interprété ses célèbres chansons.

La mère de Priyanka Chopra, Madhu Chopra, et son frère Siddharth Chopra ont été vus lors de la soirée soufie organisée cette semaine à la résidence de Raghav Chadha à Delhi dans le cadre des festivités précédant le mariage. L’ancien joueur de cricket et chef du parti Aam Aadmi, Harbhajan Singh, a également assisté à la cérémonie.

Pour son sangeet, Parineeti a opté pour un ensemble indo-occidental non conventionnel au lieu d’un lehenga lourd traditionnel. Sa tenue comprenait un choli chic associé à un pantalon évasé et une superbe cape argentée. Pour compléter son look, Parineeti s’est parée d’un élégant tour de cou, de boucles d’oreilles et de bracelets. Son maquillage était au rendez-vous avec un fard à paupières subtil, un surligneur éblouissant, une teinte chair pour les lèvres et un contour net. Voici un aperçu de la mariée radieuse et du marié fringant lors de leur soirée cocktail :