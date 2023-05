Parineeti Chopra et Raghav Chadha sont officiellement fiancés ; le couple ressemble à un match fait au paradis dans les premières images de la cérémonie

Et oui, Raghav Chadha s’est rendu sur son compte Twitter et a partagé les photos de leur cérémonie de fiançailles, et ils ont l’air tout à fait rêveurs en blanc. Ils s’associent de manière romantique dans les bras l’un de l’autre et partagent les moments les plus heureux de leur vie. Parineeti Chopra est absolument magnifique, et nous adorons la combinaison subtile de blanc et de crème qu’elle a choisi de porter, tandis que Raghav ressemble à un super beau marié, et ils ressemblent en effet à un match fait au paradis. Alors que Pari et Raghav ont partagé les photos sur leurs profils de médias sociaux, Internet devient fou en regardant leur chimie crépitante; leurs poses romantiques ont fait exploser les fans; et comment, regardez ces deux-là, ne sont-ils pas magnifiques ensemble ?

Tout ce pour quoi j’ai prié .. Elle a dit oui! ? ?? pic.twitter.com/OquwJwHTDL Raghav Chadha (@raghav_chadha) 13 mai 2023