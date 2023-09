Parineeti Chopra et Raghav Chadha se tiennent la main lors de leur première apparition publique après leur mariage, la vidéo devient virale : regardez

Parineeti Chopra et Raghav Chadha posent pour des paps alors qu’ils rentrent d’Udaipur après leur mariage.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha sont désormais officiellement mariés. Le couple s’est marié lors d’une cérémonie de mariage intime à Udaipur. Maintenant, le couple rentre chez lui après le lieu du mariage et a été vu se tenant la main lors de sa première apparition publique.

Lundi, Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont été vus se tenant la main et saluant chaleureusement les paparazzi lors de leur première apparition publique. Le couple a été vu quitter les lieux et a été photographié à l’aéroport où ils ont posé pour les paparazzi.





Parineeti Chopra a été vue portant un haut rose et un jean large bleu. Le haut s’accordait parfaitement avec son chuda de mariage. Raghav Chadha, quant à lui, a été vu portant une veste blanche et un pantalon bleu. Il a complété son look avec une paire de lunettes de soleil et des chaussures marron.

Les internautes ont félicité le couple pour leur mariage dans la section commentaires. L’un des commentaires disait : « Félicitations, je suis magnifique. » Un autre a écrit : « Ils sont magnifiques l’un avec l’autre. » Un autre a écrit : « Ils se complètent. » Un autre a commenté : « Un couple si mignon. »

Le mariage de Raghav Chadha et Parineeti Chopra était une affaire grandiose mais intime. Le couple s’est marié le 24 septembre au Leela Palace d’Udaipur. Les baraatis et le marié sont arrivés sur les lieux en bateau. Alors que Raghav portait un sherwani ivoire, Parineeti respirait l’élégance dans un Manish Malhotra Lehenga doré et complétait son look avec des bijoux émeraude.

Partageant les photos du mariage sur Instagram, le couple a écrit : « Dès la première conversation à la table du petit-déjeuner, nos cœurs savaient. J’attendais ce jour depuis longtemps… Tellement heureux d’être enfin Monsieur et Madame ! Je n’aurais pas pu vivre l’un sans l’autre. Notre pour toujours

commence maintenant. »

Pendant ce temps, Parineeti Chopra sera ensuite vue dans le film Mission Raniganj. Le film met également en vedette Akshay Kumar avec Kumud Mishra, Ravi Kishan, Varun Badola, Dibyendu Bhattacharya, Rajesh Sharma, Virendra Saxena, Shishir Sharma, Ananyh Mahadevan, Jameel Khan, Sudhir Pandey, Bachchan Pachera, Mukesh Bhatt et Omkar Das Manikpuri. Réalisé par Tinu Suresh Desai, le film est produit par Vashu Bhagnani, Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh et Ajay Kapoor et devrait sortir en salles le 6 octobre.

Lire Les nouveaux mariés Parineeti Chopra et Raghav Chadha sont superbes sur la première photo de leur réception, les fans disent « nazar naa lage »