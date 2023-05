Parineeti Chopra et Raghav Chadha repérés ensemble au milieu de rumeurs de mariage, paps plaisante ‘raajneeti se Parineeti tak’

Au milieu de leurs rumeurs de mariage, l’actrice Parineeti Chopra et le chef du AAP (Aam Aadmi Party) Raghav Chadha ont été aperçus ensemble alors qu’ils sortaient d’un café à Mumbai le dimanche 7 mai. La vidéo, partagée par le célèbre paparazzo Viral Bhayani sur Instagram, est maintenant devenir viral.

Dans la vidéo, plusieurs photographes interrogent le couple supposé sur la date de leur mariage. Cependant, la remarque pleine d’esprit d’un paparazzo a attiré l’attention maximale des internautes. En essayant de prendre des photos et des vidéos de Parineeti et Raghav, un pap a été entendu dire: « Waah, raajneeti se Parineeti tak (Woah, de la politique à Parineeti) », faisant référence à la carrière politique de Raghav.

Plusieurs internautes ont répété cette remarque dans la section des commentaires en ajoutant des emojis rieurs. Tandis qu’un utilisateur d’Instagram écrivait : « Ces paps sont fabuleux », un autre écrivait : « Ye media wale bhi mazze le rahe hain ab (Ces gens des médias s’amusent aussi maintenant) ». « Les photographes se comportent comme des rishtedaars (parents) ces jours-ci », lit un autre commentaire.





L’actrice et l’homme politique n’ont pas encore officialisé leur relation. Cependant, un rapport a déclaré que leur roka avait déjà été célébrée et que le mariage devait avoir lieu en octobre de cette année. Le rapport a également ajouté que la cousine de Parineeti, Priyanka Chopra, qui réside maintenant aux États-Unis avec son mari Nick Jonas et sa fille Malti Marie, assistera au mariage.

Priyanka, qui est saluée comme la dernière star de l’action pour ses séquences d’action à couper le souffle dans sa série mondiale de thrillers d’espionnage Citadel, serait en Inde en même temps pour le Jio MAMI Film Festival, qui devrait avoir lieu à Mumbai à partir du 27 octobre. au 5 novembre. L’actrice de mode est cette année la présidente du prestigieux festival du film.

