Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont mis en place des normes strictes de confidentialité comme le mariage de Priyanka Chopra

Parineeti Chopra et Raghav Chadha les festivités du mariage ont commencé hier à Udaipur, Rajasthan. Le couple accueillera plus de 200 invités et 50 VVIP au cours du week-end précédant leur grand mariage. De Bollywood à la politique, de grands noms de l’industrie sont attendus à la cérémonie de noces qui aura lieu au Leela Palace. Des mesures de sécurité strictes ont été mises en place pour garantir qu’aucun invité indésirable ou personne des médias ne pénètre dans la salle. Une politique stricte d’interdiction de téléphone est également implicite afin qu’aucune photo ni vidéo des festivités du mariage ne soit diffusée sur les réseaux sociaux. Il semblerait qu’une centaine d’agents de sécurité privés aient été déployés pour le grand ‘Ragneeti‘ mariage.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha déploient des mesures de sécurité strictes sur le lieu du mariage

Suivant les traces de sa cousine Priyanka Chopra, Parineeti Chopra a également mis en œuvre des mesures de sécurité strictes pour sa grande cérémonie de mariage dimanche. Grands noms de Bollywood, dont Akshay Kumar, Ayushmann Khurrana, Karan Johar, Arjun Kapoor devraient assister aux festivités du mariage aux côtés de Parineeti avec le joueur de tennis Sania Mirza et créateur de mode Manish Malhotra. Fait intéressant, il est rapporté que Manish a conçu le lehenga de mariage pour la cérémonie de mariage punjabi de Parineeti.

De la politique, Arvind Kejriwal, ministre en chef de Delhi avec Pendjab CM Bhagwant Mann devraient assister au mariage de leur co-leader de l’AAP, Raghav Chadha.

Il semblerait que des mesures spéciales aient été mises en œuvre pour garantir qu’aucune vidéo ou photo du lieu du mariage ne soit diffusée sans l’autorisation des futurs mariés. Du ruban adhésif de couleur bleue sera collé sur les caméras des téléphones portables pendant que les invités entrent dans la salle pour s’assurer que tout le monde respecte la politique d’interdiction de photos.

Une fois appliqué, si quelqu’un essaie de retirer le robinet, un symbole de flèche sera visible sur la bande. Grâce à cela, il est possible de suivre si quelqu’un utilise la caméra. Fait intéressant, Priyanka avait suivi les mêmes mesures lors de ses grandes festivités de mariage avec Nick Jonas en 2018.

Entre-temps, Priyanka Chopra devrait également atterrir à Udaipur aujourd’hui pour participer aux festivités du mariage. Nick Jonas pourrait manquer le mariage de Parineeti Chopra en raison de sa tournée musicale en cours avec les Jonas Brothers.