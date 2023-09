Parineeti Chopra et Raghav Chadha ne partiront pas en lune de miel de sitôt, voici pourquoi

Parineeti Chopra et Raghav Chadhale mariage de n’était rien de moins qu’un beau rêve ; tout dans ce mariage de conte de fées était tout simplement magnifique. Après le grand shaadi, le couple a atteint Delhi et la diva de Bollywood a été chaleureusement accueillie par sa belle-famille. Les jeunes mariés y resteront quelques jours pour terminer le rituel, car ils appartiennent à une famille pendjabi et de nombreux rituels de mariage intéressants ont lieu pendant cette période. Et les fans de l’actrice sont curieux de savoir quelle destination de lune de miel les jeunes mariés ont choisi. Tous les regards sont tournés vers l’endroit où le couple ira pour une lune de miel, mais une source révèle que Parineeti Chopra et Raghav Chadha ne partent peut-être pas en lune de miel et préfèrent passer du temps avec leur famille à Delhi.

Un initié révèle : » Parineeti et Raghav sont deux individus simples ; quelle que soit leur profession, ils sont des gens de famille et ils aiment passer le maximum de temps avec leurs proches. Par conséquent, ils n’ont pas encore prévu de lune de miel exotique et préférerait être avec la famille et apprendre beaucoup de choses l’un sur l’autre et sur la famille. De plus, ils vont bientôt tous les deux retourner au travail, et ils pourraient même ne pas organiser de réception de mariage. Ce que nous avons prévu pour Pari avant qu’elle ne démarre le promotion de Mission Raniganj veut passer du temps avec sa nouvelle famille ». Cependant, il n’est pas sûr qu’ils ne partent pas en lune de miel, ils peuvent planifier un voyage en chemise mais ce n’est pas encore révélé.

En parlant des jeunes mariés, Parineeti Chopra ressemblait à une mariée magnifique, et le look nuptial simple mais élégant de la diva a conquis un million de cœurs, tandis que Raghav Chadha était un marié beau et heureux. Pari et Raghav ressemblaient à un mariage parfait au paradis. Pari a l’air follement et profondément amoureuse de son mari Raghav tandis que le leader de l’AAP se dit chanceux de l’avoir comme partenaire. En effet, ils étaient simplement censés être ensemble et le couple a remercié chacun pour son amour et ses bénédictions avec une longue note et l’a partagée sur ses comptes de réseaux sociaux.