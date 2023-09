Parineeti Chopra et Raghav Chadha groove sur Shubhaarambh de Kai Po Che après Jaimala

La vidéo de Parineeti Chopra et Raghav Chadha groove sur Shubhaarambh de Kai Po Che après que Jaimala soit devenue virale

Parineeti Chopra et Raghav Chadha se sont mariés lors d’une cérémonie intime le 24 septembre à Udaipur. Les vidéos et photos du grand mariage du couple deviennent virales sur les réseaux sociaux. Dans l’une des vidéos, on peut voir le couple en train de groover sur une chanson alors qu’ils marchent dans l’allée après Jaimala.

Une page de fans de Parineeti Chopra a partagé une vidéo du couple marchant dans l’allée après la cérémonie de Jaimala tout en groove sur la chanson Shubhaarambh de Kai Po Che. On pouvait les voir marcher sous un parapluie tenu par Raghav Chadha et rayonnant de joie alors qu’ils se dirigeaient tous les deux vers leur pheras.





On pouvait entendre les invités encourager le couple alors qu’ils marchaient dans l’allée en s’amusant et en dansant. Parineeti Chopra a opté pour un lehenga Manish Malhotra doré et un voile avec le nom de son mari Raghav Chadha dessus. Pendant ce temps, Raghav a choisi d’être simple mais élégant en enfilant un sherwani ivoire pour le grand jour.

De nombreuses célébrités ont assisté à la grande affaire du couple, notamment Sania Mirza, Manish Malhotra, Delhi CM Arvind Kejriwal et Punjab CM Bhagwant Mann, entre autres. Priyanka Chopra a cependant raté le mariage de son cousin en raison d’engagements professionnels antérieurs.

Bien que Priyanka Chopra ait raté le mariage de son cousin, elle a déversé son amour et ses bénédictions sur les jeunes mariés à travers un message réconfortant. Dans le message, l’actrice a écrit : « Image parfaite. j’envoie tellement d’amour aux jeunes mariés pour leur journée spéciale ! Bienvenue dans la famille Chopra @raghavchadha88…. j’espère que vous êtes prêt à plonger dans la folie avec nous Tisha, vous êtes la plus belle mariée de tous les temps. Nous vous envoyons, à vous et à Raghav, tout l’amour et les bénédictions pour une vie de bonheur. Prenez soin les uns des autres et protégez ce bel amour. Je t’aime, petite.

Pendant ce temps, Parineeti Chopra et Raghav Chadha sont enfin revenus d’Udaipur et l’actrice sera vue dans le prochain film Mission Raniganj. Elle partagera l’écran avec Akshay Kumar dans le film basé sur un véritable héros, Jaswant Singh Gill, qui a sauvé 65 mineurs d’une mine de charbon inondée. Réalisé par Tinu Suresh Desai, le film devrait sortir en salles le 6 octobre.

