Parineeti Chopra donne un aperçu de sa formation pour le rôle d’agent RAW dans le clip BTS

Avant la sortie de son film Code Name Tiranga, l’actrice Parineeti Chopra s’est promenée dans le passé et a partagé une vidéo rappelant la formation qu’elle a subie pour son rôle. Des poids à l’entraînement au combat et à la course dans la nature, Parineeti s’est livrée à différents types d’activités physiques pour son rôle d’agent RAW. “BOOM 3 mois d’entraînement au confinement. Je recommencerais. #CodeNameTiranga”, a-t-elle légendé le message.

La “formation au confinement” de Parineeti a inspiré de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux. Réagissant au clip, un internaute a commenté : “Le travail acharné portera ses fruits.” “Très inspirant. Bravo Parineeti”, a écrit un autre.

Le film est dirigé par Ribhu Dasgupta. Pour son rôle, Parineeti a essentiellement appris la forme d’art martial israélien Krav Maga. Parlant de la même chose, Parineeti a partagé : “L’une des principales techniques d’action d’un agent est le combat au corps à corps, j’ai donc appris le Krav Maga, une forme d’arts martiaux pendant un total de 3 mois, pour bien faire mes séquences d’action. est une forme d’arts martiaux très exigeante physiquement et mentalement, car il ne s’agit pas seulement de mouvements, mais aussi d’une grande conscience mentale de l’environnement dans lequel on se trouve, et c’est exactement ce qu’un agent doit faire en mission.”





“La plupart de mes séquences de combat étaient contre des hommes qui étaient beaucoup plus grands que moi comme les cascadeurs et le co-acteur Sharad Kelkar et parfois les séquences de combat les obligeaient à se battre de tout leur poids”, a-t-elle ajouté.

Harrdy Sandhu, Sharad Kelkar, Rajit Kapur, Dibyendu Bhattacharya, Shishir Sharma, Sabyasachi Chakraborty et Deesh Mariwala font également partie de “Code Name Tiranga”, qui sortira en salles le 14 octobre.