Parineeti Chopra dévoile son nouveau couple avec Harrdy Sandhu dans un thriller d’espionnage

L’actrice Parineeti Chopra, lauréate d’un prix national, sera vue pour la première fois aux côtés de l’acteur-chanteur Harrdy Sandhu dans leur prochain thriller d’espionnage Nom de code : Tiranga. L’actrice de Meri Pyaari Bindu s’est récemment ouverte sur leur nouveau couple et a même partagé ce qui reliait instantanément les deux acteurs sur les plateaux.

L’actrice, qui a fait ses débuts d’actrice dans Ladies vs Ricky Bahl en 2011, dit que la musique et la nourriture ont brisé la glace entre elle et Sandhu, qui a fait ses débuts à Bollywood l’année dernière en incarnant l’ancien joueur de cricket indien Madan Lal dans le drame sportif 83 de Kabir Khan, quand Ils se sont rencontrés pour la première fois.

Parineeti dit: “Harrdy et moi nous sommes connectés dès la seconde où nous nous sommes rencontrés, c’était comme si nous nous connaissions depuis des années. Étant donné que nous sommes tous les deux des Punjabis, nous parlions tout le temps dans notre langue maternelle sur le plateau et aucun point pour deviner quelles sont les 2 choses sur lesquelles nous nous sommes le plus connectés – la musique et la nourriture.”

Parlant de son expérience de travail avec Harrdy, l’actrice ajoute : “C’est un acteur très généreux. Je suppose que le public peut voir la camaraderie que nous partageons et donc ils appellent notre couple frais et ils ont hâte de voir notre chimie sur J’espère qu’ils aiment ce que nous avons fait à l’écran et notre apparence ensemble.





Réalisé par Ribhu Dasgupta, Nom de code Tiranga devrait sortir en salles le 14 octobre. Outre les deux protagonistes principaux, le thriller d’action d’espionnage comprend également Sharad Kelkar, Rajit Kapur, Dibyendu Bhattacharya, Shishir Sharma et Sabyasachi Chakraborty dans des rôles clés.

Le film se heurtera à la comédie dramatique du campus médical d’Ayushmann Khurrana Doctor G et Huma Qureshi et à la comédie vedette de Sonakshi Sinha Double XL au box-office. Anubhuti Kashyap a réalisé le premier film, tandis que le second a été réalisé par Satramm Ramani.