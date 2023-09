Parineeti Chopra dégage l’éclat de la future mariée et affiche les initiales de Raghav Chadha sur sa casquette [Watch Video]

Parineeti Chopra fait la une des journaux ces jours-ci pour sa vie personnelle. L’actrice est sur le point de se marier ce mois-ci avec le député de l’AAP Raghav Chadha et tout le monde attend ce grand mariage à Bollywood. Les deux devraient se marier à Udaipur les 24 et 25 septembre, suivis d’une réception à Chandigarh. L’actrice rayonne en attendant le grand jour de sa vie. Elle a été aperçue récemment à l’aéroport de Mumbai et ce qui a retenu l’attention, c’est sa casquette, sur laquelle figure le R initial de Raghav. L’actrice est vraiment, follement et profondément amoureuse de son copain et ça se voit. Sur le plan du travail, Parineeti Chopra sera ensuite vue avec Akshay Kumar dans Mission Raniganj. Regardez la vidéo pour voir l’éclat de la future mariée de Parineeti et ce magnifique sourire qui ne quitte pas son visage alors qu’elle pose pour les paparazzi.