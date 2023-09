Parineeti Chopra contre Priyanka Chopra : le photographe de mariage de PeeCee suscite la colère des internautes pour avoir « opposé les deux sœurs »

Parineeti Chopra et Raghav Chadha Je me suis marié lors d’une cérémonie de rêve à Udaipur ce week-end. Le couple a choisi le blanc ivoire pour les saat pheras. Après Alia Bhatt-Ranbir Kapoor et KL Rahul-Athiya Shetty, ils sont devenus le troisième couple indien à choisir le thème blanc pour leur mariage. Les médias sociaux discutent de la façon dont les couples indiens s’éloignent des teintes indiennes traditionnelles comme le rouge, le rose ou le safran pour les mariages. Le blanc est considéré comme une couleur plus occidentalisée. En fait, une couleur comme le rouge a une signification particulière dans les mariages selon les Vedas. Mais de nombreux internautes du sud de l’Inde ont déclaré que le rouge n’était pas une constante dans les mariages indiens. Les mariées du sud de l’Inde portent beaucoup de blanc, de teintes dorées et de vert pour les mariages.

Le photographe du mariage de Priyanka Chopra partage des images de retour

Maintenant, le célèbre photographe de mariage Joseph Radhik a partagé des photos du mariage de Priyanka Chopra. Des nuances de jaune safran au rouge et bleu profonds, elle avait embrassé toutes les couleurs indiennes pour ses cérémonies de mariage. Il a mis quelques photos d’elle sur son compte X (anciennement Twitter), qu’il a maintenant supprimées. Cela est devenu viral sur Reddit où les internautes ont critiqué le photographe du mariage. Ils avaient l’impression qu’il opposait les deux cousins. D’autres ont dit que Parineeti Chopra avait tellement de haine qu’elle n’était pas aussi populaire qu’Alia Bhatt ou Priyanka Chopra. Regarde…

Le tweet de Joseph Radhik byu/thekeeperofwords inBollyBlindsNGossip

Les internautes critiquent le photographe pour ce tweet

Après avoir vu le tweet, les internautes sur Reddit ont laissé des commentaires haineux sur Joseph Radhik. Une personne a écrit : « Je comprends, beaucoup de gens n’aimaient pas le look de Pari – mais c’est finalement son jour et son choix. Tweeter ceci le jour du mariage de quelqu’un, en la comparant à sa propre sœur, juste pour se vendre, c’est juste vil. Joseph n’était pas obligé d’y aller du tout» Une autre personne a déclaré : » Il est tellement sourd et irrespectueux qu’il se montre détestable à l’égard de la propre cousine de PC en mettant les looks de mariage de PC contre elle « , tandis que d’autres étaient d’avis : » Il est tellement inutile de la part d’un photographe de créer une querelle. entre deux sœurs. »

Joseph Radhik a maintenant supprimé ce message sur X en disant qu’il ne voulait aucune haine. C’est ce qu’il a posté maintenant…

Twitter est si amer qu’un tweet positif sur un style/une personne/une chose est toujours considéré comme négatif envers un autre. C’est fou combien il y a de haine et d’indignation ici. FWIW, j’adore les mariages indiens, ils sont MON endroit heureux. Neutre, coloré, bruyant, calme, intime, bondé… tout. https://t.co/YKu134B4YR Joe (@josephradhik) 26 septembre 2023

Quoi qu’il en soit, Priyanka Chopra a laissé d’adorables messages aux nouveaux mariés Parineeti Chopra et au nouveau beau-frère Raghav Chadha.