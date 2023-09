Parineeti Chopra chante une chanson spéciale pour Raghav Chadha, il lui envoie des baisers dans une vidéo de mariage « adorable » remplie d’amour

La vidéo de mariage pleine d’amour de Parineeti Chopra fait jaillir les fans de l’adorable couple.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha, qui se sont récemment mariés lors d’une cérémonie intime à Udaipur, ont laissé les internautes fascinés par leurs photos de mariage. Maintenant, l’actrice a partagé une adorable vidéo de mariage et les fans ne peuvent pas se lasser du « beau » couple.

Vendredi, Parineeti Chopra a profité de son Instagram et a partagé son adorable vidéo de mariage. Dans la vidéo, on peut voir le couple trempé d’amour. La vidéo donne un aperçu de la façon dont Parineeti attendait Raghav Chadha et le voyait de loin et se cachait de lui alors qu’il essayait d’établir un contact visuel.





La vidéo montre également la mariée marchant dans l’allée sur une chanson spéciale pour le marié, créée par elle-même et chantée par Parineeti elle-même. La vidéo montre également le couple rayonnant de joie et le frère de Parineeti devenu ému alors que le couple commence son pheras.

L’adorable vidéo de mariage a non seulement donné un aperçu du lieu exquis du mariage, mais a également montré un immense amour entre le couple et leurs adorables moments de mariage. L’actrice a sous-titré son message : «A mon mari…La chanson la plus importante que j’ai jamais chantée… marcher vers toi, me cacher des baraat, chanter ces mots… qu’est-ce que je dis… O piya, chal chalein aa.

Raghav Chadha a également partagé la vidéo sur son compte Instagram et a écrit une note romantique pour sa femme, qualifiant sa voix de « bande originale de sa vie ». L’homme politique a écrit : « Je n’aurais jamais pensé recevoir un jour un

cadeau comme celui-ci, mais je suppose que ma femme chanteuse adore me surprendre ! Je suis vraiment bouleversée… votre voix est maintenant devenue la bande originale de ma vie, notre vie… merci Mme Chadha. Je me considère comme l’homme le plus chanceux au monde de t’avoir à mes côtés. »

Les internautes ont déversé leur amour sur la vidéo de mariage du couple et l’ont qualifiée de « meilleure chose sur Internet ». L’un des commentaires disait : « Tellement belle ». Un autre a écrit : « C’est la meilleure chose sur Internet aujourd’hui. » Un autre a écrit : « RagNeeti est génial ». » Un autre a commenté : » je regarde avec le cœur lourd et les larmes aux yeux. Je suis heureux de voir Pari si heureux et excité. »

Plus tôt, Parineeti Chopra a partagé sa photo de mariage avec Raghav Chadha sur les réseaux sociaux, ce qui a impressionné les fans. Partageant les photos romantiques, l’actrice a écrit : « Dès la toute première conversation à la table du petit-déjeuner, nos cœurs savaient. J’attendais ce jour depuis longtemps… Tellement heureux d’être enfin Monsieur et Madame ! Nous n’aurions pas pu vivre l’un sans l’autre… Notre éternité commence maintenant.

Pendant ce temps, Parineeti Chopra partagera l’écran avec Akshay Kumar dans le prochain film Mission Raniganj. Réalisé par Tinu Suresh Desai, le film met également en vedette Kumud Mishra et Ravi Kishan, entre autres, dans des rôles clés et devrait sortir en salles le 6 octobre.

Lire Parineeti Chopra et Raghav Chadha se tiennent la main lors de leur première apparition publique après leur mariage, la vidéo devient virale : Regardez