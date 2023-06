Parineeti Chopra chante le morceau pakistanais Tu Jhoom; Anupam Kher a ceci à dire

Parineeti Chopra figurera ensuite dans le film Netflix Chamkila face à Diljit Dosanjh.

Parineeti Chopra n’est pas seulement un acteur incroyable, mais aussi un chanteur talentueux. Sa dernière publication sur Instagram est la preuve de sa capacité à réussir n’importe quelle piste. La star de Kesari a publié une vidéo sur l’application de partage de photos où elle peut être vue chanter la chanson Tu Jhoom. Le morceau provient de la 14e saison de Coke Studio Pakistan et a été chanté à l’origine par Naseebo Lal et Abida Parveen. Dans sa vidéo, Parineeti peut être vue assise par terre dans un studio. Elle a cloué le look décontracté dans un débardeur noir et un pantalon blanc.

Parineeti Chopra a sous-titré le message : « Parfois, les meilleurs moments arrivent spontanément. Je suis allé dans un studio de doublage et je n’ai pas pu résister à l’envie de chanter l’une de mes chansons préférées de tous les temps. Pure joie ! #TuJhoom #ParineetiChopra. »

Cette dernière interprétation du morceau a été applaudie non seulement par les fans, mais aussi par les autres acteurs. Anupam Kher a commenté le post, « Magnifique !! » L'actrice vétéran Simi Garewal a partagé : « Superbe !! J'aimerais pouvoir chanter comme ça !! »













Parineeti Chopra a fait la une des journaux pour sa relation avec le chef du parti Aam Aadmi, Raghav Chadha. Le couple s’est fiancé le 13 mai en présence de leurs familles et amis proches. Depuis les fiançailles, les fans attendent avec impatience des mises à jour sur leur mariage. La rumeur veut que le mariage ait lieu entre septembre et novembre. Il y a quelques jours, Parineeti Chopra et Raghav Chadha se sont même rendus au Rajasthan pour repérer les lieux de leur mariage.

Ensuite, Parineeti Chopra sera considérée comme faisant partie du film Netflix Chamkila. Elle jouera aux côtés de Diljit Dosanjh dans le film. Le réalisateur Imtiaz Ali est basé sur la vie du chanteur folk punjabi Amar Singh Chamkila.

Parineeti Chopra avait choisi de ne pas participer à Ranbir Kapoor’s Animal pour faire partie de Chamkila. Parlant de son rôle dans le film, l’actrice a révélé: «C’est un privilège de jouer Amarjot, la partenaire de chant et épouse de Chamkila dans ce film incroyable et je suis vraiment reconnaissante à monsieur Imtiaz pour cette opportunité. Partager l’écran avec Diljit Dosanjh a été une expérience extrêmement enrichissante. Pour moi, chanter est une passion et collaborer avec le légendaire AR Rahman a été un rêve longtemps attendu.