Parineeti Chopra brille en rose et respire la joie sur la première photo de la cérémonie haldi avec Raghav Chadha

Parineeti Chopra et Raghav Chadha respirent la joie sur leur première photo de la cérémonie haldi.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha abordent actuellement la nouvelle phase de leur vie. Le couple s’est marié le 24 septembre à Udaipur et leurs photos de mariage ont fait le tour des réseaux sociaux. Désormais, la photo du couple prise lors de la cérémonie Haldi fait du bruit.

Vendredi, la page fan de Parineeti Chopra a partagé une vidéo et une photo de la cérémonie haldi des jeunes mariés. Sur la photo, on peut voir le couple assis sous un dais de fleurs, entouré de ses amis et de sa famille. La vidéo montre Parineeti en train de donner des baisers volants à un ami.





On peut voir le couple rayonnant de joie couvert de haldi. Parineeti Chopra a choisi une robe rose vif avec un bandeau blanc pour sa cérémonie haldi tandis que Raghav Chadha a opté pour une kurta blanche avec un imprimé jaune et un pyjama avec des nuances noires. On peut voir les deux posant pour les caméras et souriant de tout leur cœur.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha se sont mariés dimanche et l’actrice a partagé ses photos de mariage avec une douce note sur Instagram qui disait : « Dès la toute première conversation à la table du petit-déjeuner, nos cœurs savaient. J’attendais ce jour depuis longtemps… Tellement heureux d’être enfin Monsieur et Madame ! Nous n’aurions pas pu vivre l’un sans l’autre… Notre éternité commence maintenant.

Les deux ont également partagé une lettre de gratitude pour avoir reçu de l’amour sur leurs photos de mariage et la lettre disait : « Parineeti et moi voulions prendre un moment pour vous remercier du fond du cœur. Nous débordons de gratitude pour l’effusion d’amour et de vœux chaleureux. Même si nous n’avons peut-être pas eu la chance de répondre personnellement à chaque message (la vie a été un tourbillon, comme vous pouvez l’imaginer), sachez que nous avons TOUT lu avec joie dans nos cœurs.

La lettre concluait : « Alors que nous embarquons ensemble dans ce beau voyage, cela signifie beaucoup pour nous de savoir que vous êtes tous à nos côtés. Notre amour et nos bénédictions sont vraiment inestimables, et nous n’aurions pas pu être plus reconnaissants. Amour. Raghav et Parineeti. »

Pendant ce temps, Parineeti Chopra sera ensuite vue dans le film Mission Raniganj. Dirigé par Tinu Suresh Desai, le film met également en vedette Akshay Kumar, Kumud Mishra et Ravi Kishan ainsi que d’autres dans des rôles clés, et devrait sortir en salles le 6 octobre.

