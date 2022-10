Parineeti Chopra, acteur de Tiranga, a l’air grésillant dans un bikini vert fluo

L’actrice Parineeti Chopra a récemment traité ses fans sur les réseaux sociaux avec une photo “biggini” cliquée pendant ses vacances en cours aux Maldives. S’adressant à Instagram, Parineeti a partagé la photo du bikini avec la légende “biggini shoot #IYKYN”.

Sur la photo, on peut voir l’actrice de Code Name Tiranga profiter de sa journée sur une plage des Maldives dans un bikini vert fluo brillant. Cliquée sur fond de ciel bleu clair avec des nuages ​​blancs, posant sur une plage de sable blanc, Parineeti dégageait un charme subtil qui laissait ses fans en admiration devant elle. Peu de temps après que l’acteur a laissé tomber sa photo, les fans ont submergé la section des commentaires avec des émoticônes de cœur rouge et de feu.

“J’ai entendu parler de sept merveilles du monde et la 8e vient d’apparaître !!”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “Je me demande, tu as une beauté qui ne correspond pas à ce monde, de quel pays de conte de fées viens-tu ?”

Regardez la photo ci-dessous :





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Parineeti sera ensuite vu dans un prochain thriller d’action Nom de code Tiranga aux côtés de Harrdy Sandhu. Dirigé par Ribhu Dasgupta, le film devrait sortir en salles le 14 octobre 2022. Parineeti sera vue dans un avatar d’action dans Code Name Tiranga pour lequel elle avait appris la forme d’art martial israélien, Krav Maga, pour le film.

“L’une des techniques d’action clés d’un agent est le combat au corps à corps, j’ai donc appris le Krav Maga une forme d’arts martiaux pendant un total de 3 mois pour réussir mes séquences d’action. C’est une forme très exigeante physiquement et mentalement des arts martiaux car il ne s’agit pas seulement de mouvements, mais il faut aussi beaucoup de conscience mentale de l’environnement dans lequel on se trouve et c’est exactement ce qu’un agent doit faire en mission », a-t-elle déclaré.

Le film fera face à un grand affrontement bollywoodien avec la prochaine comédie de Ayushmann Khurrana et Rakul Preet Singh, Doctor G.

Parineeti sera également vu dans le prochain artiste familial Uunchai aux côtés d’Amitabh Bachchan, Boman Irani et Anupam Kher. Dirigé par Sooraj Barjataya, le film devrait sortir en salles le 11 novembre 2022.