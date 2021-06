Parineeti Chopra a l’air super sexy dans un bikini noir, sa sœur Priyanka Chopra a ceci à dire ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Parineeti Chopra surfe sur le succès de son dernier film ‘Sandeep Aur Pinky Faraar’. L’actrice est actuellement en vacances en Turquie et partage des photos à couper le souffle sur son gramme.

Sa dernière photo en bikini noir sur une plage turque sereine a mis le feu à Internet. L’actrice a sous-titré sa photo comme suit : « Je faisais du Pranayama avant cette photo. Ok, c’est un mensonge.

Les fans et amis de l’actrice n’ont pas pu s’empêcher de commenter la photo. L’actrice et cousine Priyanka Chopra, qui travaille actuellement à Londres, a commenté : « Je suis tellement jalouse », avec des emoji aux yeux de cœur. Le créateur de mode Manish Malhotra a commenté « Uffffff », avec des emoji aux yeux de cœur.

Parineeti avait précédemment organisé une session de questions et réponses sur ses histoires Instagram. Lorsque l’une des questions était un compliment pour sa performance dans le réalisateur de Dibaker Banerjee « Sandeep Aur Pinky Faraar », l’actrice a répondu avec gratitude.

« 2021 restera une année particulière pour moi. C’est l’année où j’ai sorti 3 films en un seul mois, et tous les trois m’ont rendu toutes les critiques d’amour et de critiques. Je ne peux pas être plus reconnaissant.

Parineeti a également partagé que même si la plupart des gens ne peuvent pas voyager en raison des restrictions COVID-19, elle est à l’étranger depuis mars et se sent bénie. L’actrice n’est pas encore vaccinée et prévoit d’en obtenir un dès que possible après son arrivée en Inde.

Parineeti Chopra a eu trois sorties cette année – The Girl On The Train, Saina et Sandeep Aur Pinky Faraar.

L’actrice sera ensuite vue dans le rôle principal de Ranbir Kapoor ‘Animal’.