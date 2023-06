Parineeti Chopra a l'air bouleversée et refuse de poser pour les paparazzis ; les internautes la troll 'Iski shadi par bhi mat click karna...' [Watch]

Il y a plus d’un mois, Parineeti Chopra s’est fiancé à AAP MLA, Raghav Chadha. L’actrice rayonne depuis ses fiançailles. Parineeti a également participé récemment au championnat du monde de test avec Raghav. À propos d’hier soir, Parineeti Chopra a été vue aux Golden Glory Awards 2023. L’actrice portait une tenue entièrement noire pour la soirée. Il y a quelques heures à peine, Parineeti a été photographié lors d’un événement dans la ville maximale. Au moment où elle partait, des papas l’ont rattrapée mais l’actrice a refusé de poser pour les médias.

Parineeti Chopra refuse de poser pour les paparazzis, semble contrariée

Une vidéo de Parineeti Chopra devient virale dans les actualités du divertissement et sur les réseaux sociaux en ce moment. Parineeti porte un ensemble kurti coordonné rouge tomate. On la voit porter des sandales blanches avec eux. Elle marche vers la sortie et Parineeti demande soudain aux paparazzis d’arrêter de cliquer sur les photos. Elle s’éloigne et l’un des membres de son personnel et son équipe de sécurité empêchent de manière proactive les paparazzi de cliquer sur les photos de Parineeti. Elle sort de la salle l’air fatiguée. Parineeti a également l’air un peu contrarié.

Regardez la vidéo Parineeti Chopra ici :

Les internautes trollent Parineeti Chopra pour son « attitude »

Regarder Parineeti comme ça n’a pas plu aux internautes. De nombreux internautes ont critiqué l’actrice. Certains prétendent que Parineeti a une attitude. Certains ont commenté la façon dont Parineeti a commencé à se déguiser en épouse de politicien. Certains sont également vus en train de fouiller dans sa carrière. L’un des internautes a demandé aux médias de ne pas assister à son mariage ou de ne pas cliquer sur les photos de son mariage.

Eh bien, il se pourrait que Parineeti ne soit pas en état d’être cliqué par les médias. Les célébrités ont une vie mouvementée et au lieu de donner de mauvaises images ou des images tristes, elle a plutôt refusé d’être cliquée. Elle passe peut-être une mauvaise journée, qui sait et a besoin d’un moment de calme et de paix ? L’actrice de The Code Name: Tiranga ne mérite pas cette haine pour avoir refusé de poser pour les paparazzi. Parineeti comprend que les paparazzis ne font que leur travail mais parfois, elle peut aussi refuser.

Côté travail, Parineeti Chopra a The Great Indian Rescue avec Akshay Kumar. On la verra également dans Amar Singh Chamkila aux côtés de Diljit Dosanjh.