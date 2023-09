Parineeti a enregistré une chanson spéciale pour son mariage avec Raghav Chadha

Cela fait quelques jours maintenant que l’acteur Parineeti Chopra et le leader de l’AAP Raghav Chadha se sont mariés, mais leurs fans continuent d’être d’humeur à la fête et ne peuvent s’empêcher de s’extasier sur les détails du mariage du duo. Parineeti a ajouté une touche musicale particulière à sa cérémonie de mariage. Elle a enregistré une chanson intitulée Ô Piya de sa propre voix qui a été jouée lors de ses rituels de mariage au Leela Palace, à Udaipur, le 24 septembre. Dans la chanson, dont les paroles étaient en hindi et en punjabi, Parineeti a exprimé son amour pour Raghav. La chanson spéciale est écrite et composée par Gaurav Duta, avec Sunny MR et Harjot Kaur.

Plusieurs extraits de la cérémonie de mariage ont été diffusés en ligne. Dans l’une des vidéos, pendant le rituel varmala, on peut entendre cette chanson particulière jouée en arrière-plan. L’audio de la chanson est également disponible sur les applications de streaming musical et sur YouTube.

Parineeti et Raghav ont organisé un mariage intime à destination en présence d’amis proches et de membres de la famille. Ils y ont également organisé une réception pour eux.

La star du tennis Sania Mirza, l’ancien joueur de cricket Harbhajan Singh, le député du parti Aam Aadmi Sanjay Singh, le leader de Shiva Sena Aditya Thackeray, le ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal et le designer Manish Malhotra ont également marqué leur présence au mariage étoilé.

