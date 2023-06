Pariez un cinq sur le retour de Boris Johnson, peut-être même avant les prochaines élections

BORIS – c’est un nouveau chapitre de sa vie politique, pas une conclusion.

Certains articles et tweets d’hier ressemblaient un peu à des nécrologies.

Boris Johnson a quitté le terrain plutôt que de recevoir un carton rouge lorsqu’il a quitté son poste de député cette semaine – mais il sera de retour

La nation avait besoin de Boris pendant Covid et dirigeait la coalition pour soutenir le président ukrainien Volodymyr Zelensky Crédit : Alamy

Lors de ma course du matin, quelques personnes m’ont arrêté pour transmettre leurs condoléances.

Un député qui est un ami proche a envoyé un message pour dire: « Je pense à vous en cette période difficile. »

Calmez-vous, les gens.

Le patron n’est pas mort !

Boris s’est retiré d’une Chambre des communes pour le ficeler.

Une coalition impie de partisans travaillistes intransigeants et de conservateurs méprisés qui n’ont jamais brillé sous Boris.

Les travaillistes veulent qu’il sorte du terrain parce qu’ils savent qu’il est un vainqueur des élections.

Ceci, combiné à des personnes fidèles aux autres ou à leur propre avenir, a conduit à un désir toxique inévitable de donner un coup de pied à Boris dans les couilles et hors de la Chambre des communes.

La politique est dans son sang

Il a quitté le terrain plutôt que d’être cartonné par un arbitre de la ligue du dimanche.

Ceci est la conclusion d’un chapitre, pas la fin du livre.

Nous en saurons plus sur Boris au cours des prochains jours, mois et années.

Boris quitte la Chambre des communes, et alors ?

Il était un homme d’État international, un leader, un penseur, un acteur, pas un débatteur.

Il n’a jamais été un homme de l’arrière-pays, un homme de la Chambre des communes.

Il a toujours été plus à l’aise avec le pays qu’avec un groupe de députés.

L’annonce de vendredi dernier ne change rien aux fondamentaux.

L’opération Boris se poursuit, juste depuis son bureau, à deux pas de la Chambre des communes, au lieu de celui plutôt plus petit et plus minable qu’il a obtenu en tant que député.

Son excellente équipe reste fidèle, dont beaucoup sont joyeux de leur apparition sur la liste des honneurs de démission, réticents à célébrer alors que Boris quitte à nouveau la Chambre.

Il l’a déjà fait, a quitté la Chambre pour un autre travail et est revenu.

Il est parti pour être maire de Londres la dernière fois.

Je soupçonne plutôt que David Cameron et George Osborne pensaient qu’il ne reviendrait jamais et étaient satisfaits de ce scénario.

Rishi Sunak espère probablement la même chose cette fois-ci.

Il n’a pas quitté la politique et il reviendra aux Communes. Pourquoi?

C’est dans son sang.

Il n’est pas intéressé par le circuit de parole à un million de dollars – l’argent est juste quelque chose qui est nécessaire pour financer la carrière politique.

La plupart des associations locales aimeraient l’avoir comme député.

Je soupçonne que son WhatsApp est plein d’offres provisoires.

Il a toujours été un titan au sein du Parti conservateur et l’ajout des initiales magiques « MP », que ma profession convoite, rajoute ou détourne peu de la marque Boris Johnson.

De temps en temps, des gens qui ont manié le couteau s’approchent de moi et me disent : « Peut-être qu’on aurait mieux fait de rester avec lui ».

C’est tout ce que je peux faire pour ne pas les étrangler.

Nous avions un leader inspirant qui gagnait des voix et nous l’avons jeté.

Pouvez-vous imaginer un PDG d’entreprise être si cavalier avec son meilleur vendeur ou son produit le plus rentable ?

Une énorme erreur

Perdre Boris de l’équipe parlementaire est une énorme erreur.

Boris était-il parfait ?

Non. Qui est ?

Mais nous avions besoin de lui pendant le Covid, à la tête de la coalition pour soutenir le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et sans lui le Brexit n’aurait pas eu lieu et le Parti conservateur aurait toujours été divisé sur la question européenne.

Nous avons besoin de plus de personnes comme Boris Johnson, pas de moins.

Mon conseil, dirigez-vous vers Ladbrokes et mettez un cinq sur son retour, peut-être même avant les prochaines élections.

Les mois sauvages, et non les années, seraient un bon titre pour le chapitre de la prochaine période de sa vie.