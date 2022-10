Pariez sur le QB des commandants pour lancer un INT contre Bears – Shaw Local

La semaine 6 commence par un affrontement entre les Chicago Bears et les Washington Commanders au Soldier Field lors du Thursday Night Football. Les parieurs considèrent ce jeu comme un tirage au sort, car Césars Sportsbook a eu ce jeu comme un pick ’em toute la semaine.

Le total est actuellement de 38 points, ce qui est de loin le plus bas de l’ardoise. Selon ce tweet d’Action Network, les matchs de football du jeudi soir avec un total entre 37 et 40 sont 18-4-1 (82%) contre les moins.

Pro Football Focus a un outil ligne verte, et vous pouvez trier les accessoires de joueur répertoriés par le bord via leur modèle. Selon PFF, les 12 meilleurs accessoires de joueurs pour ce jeu sont tous des unders. Traduction : Je ne m’attendrais pas à beaucoup de production offensive jeudi.

Cela dit, mon accessoire préféré pour jeudi est en fait un over. Je prends en charge 0,5 interceptions pour le quart-arrière des commandants Carson Wentz, qui est actuellement offert à -121 à Césars Sportsbook. Son sous est au prix de -113, si vous cherchiez à estomper mon choix.

Les fans des commandants ont profité de l’expérience complète de Carson Wentz à travers cinq matchs. Il y a des éclairs de jeu solide, y compris lorsqu’il a lancé pour 313 verges et quatre touchés lors d’une victoire contre les Jaguars de Jacksonville lors de la semaine 1. Mais il y a aussi des revirements époustouflants qui vous font comprendre pourquoi Wentz fait partie de sa troisième équipe au cours de la dernière trois saisons.

La défaite 21-17 de la semaine dernière contre les Titans en était un parfait exemple. Les commandants sont apparus sur le point de gagner ce concours, mais Wentz a été intercepté à la ligne de 1 mètre avec 6 secondes à jouer. Il s’agissait de la quatrième défaite consécutive pour les Commanders, qui ont une fiche de 1-4 lors de leur première année avec Wentz sous le centre.

Wentz a enregistré au moins une interception dans tous les matchs sauf un, lorsqu’il a terminé sans touché ni interception dans une défaite 24-8 contre les Eagles de Philadelphie. Wentz a été choisi deux fois par les Jaguars lors de la semaine 1 et deux autres fois contre les Cowboys lors de la semaine 4. Seuls Matthew Stafford et Matt Ryan ont lancé plus d’interceptions que Wentz, qui en a six cette année.

Ron Rivera explique pourquoi les autres équipes NFC East ont dépassé Washington: “Stratège.” – Ben Standig (@BenStandig) 10 octobre 2022

Les Bears ont également été un peu opportunistes du côté défensif du ballon sous Matt Eberflus. Eddie Jackson mène l’équipe avec trois interceptions, mais Roquan Smith et Kindle Vildor ont chacun enregistré un choix dans les grands moments.

Dans un match qui pourrait se résumer à quelques rebonds, misez sur les Bears pour profiter d’au moins une erreur de Wentz. Inscrivez-vous avec Caesars Sportsbook aujourd’hui pour profiter de leur offre de nouvel utilisateur avant de parier sur Wentz pour lancer une interception contre les Bears.

Pari: Carson Wentz Plus de 0,5 interceptions (121)