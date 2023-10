Pariez 5 $, obtenez un bonus de 200 $ à n’importe quel jeu

Sports Betting Dime fournit un contenu commercial exclusif de paris sportifs à Newsweek, notamment des cotes en temps réel, des choix, des analyses et des offres de paris sportifs de premier ordre pour aider les fans de sport à participer à l’action. Veuillez parier de manière responsable.

L’action de la semaine 5 de la NFL reprend dimanche et vous pouvez inscrivez-vous pour la dernière offre de code promotionnel FanDuel pour verrouiller un gain ou une perte de bonus de 200 $. Il suffit de miser 5 $ sur n’importe quel marché de paris pour gagner 200 $ de paris bonus.

Paris sportifs FanDuel PARIEZ 5 $, OBTENEZ 200 $ PARIS BONUS ÉTATS : AZ, CO, IA, IL, IN, KS, LA, MA, MD, MI, NJ, NY, OH, PA, TN, VA, WV. 21 et présent dans les États participants. Un problème de jeu ? Appelez le 1-800-Gambler.

Les joueurs potentiels qui s’inscrivent à cette offre de code promotionnel FanDuel pour la semaine 5 de la NFL peuvent gagner ou perdre un retour 40x. Dans le cadre de cette offre, vous pouvez choisir n’importe quelle équipe pour gagner ou couvrir et gagner 200 $ en paris bonus quoi qu’il arrive.

Des méga-matchs sont prévus dimanche. Les Ravens de Baltimore et les Steelers de Pittsburgh se battront pour la première place dans l’AFC Nord, tandis que le Tennessee et Indianapolis tenteront de briser une égalité à quatre dans l’AFC Sud. Les Eagles de Philadelphie seront sur la route pour affronter les Rams de Los Angeles alors qu’ils cherchent à rester invaincus. Une mise de plus de 5 $ sur n’importe quel marché de paris vous rapportera 200 $ en paris bonus.

Inscrivez-vous à cette offre de code promotionnel FanDuel pour la semaine 5 de la NFL pour parier 5 $, obtenez 200 $ de paris bonus gagnants ou perdants.

Code promotionnel FanDuel pour la semaine 5 de la NFL : pariez 5 $, obtenez un bonus de 200 $ à n’importe quel match

Code Promo FanDuel Aucun code requis lors de l’inscription avec nos liens Offre nouvel utilisateur Pariez 5 $, obtenez un bonus garanti de 200 $ FanDuel Sportsbook disponible dans AZ, CO, IA, IL, IN, KS, LA, MA, MD, MI, NJ, NY, OH, PA, TN, VA, WV Bonus dernière vérification 7 octobre 2023 Informations vérifiées par Russell Joy, dix cents pour les paris sportifs

FanDuel Sportsbook propose l’une des nouvelles offres utilisateur les plus intrigantes en matière de paris sportifs légaux en ligne. Cela se présente sous la forme d’un pari de 5 $, obtenez une offre de 200 $ qui vous rapportera un bonus de 200 $ gagné ou perdu. Votre premier pari de 5 $ sur les Steelers pour couvrir l’écart ou sur les Lions pour gagner à domicile, par exemple, vous rapportera 200 $ en paris bonus quoi qu’il arrive.

Vous pouvez plutôt opter pour un accessoire de joueur pour rechercher un profit en espèces plus important. Étant donné que votre retour de 200 $ en paris bonus est garanti, il y a un argument selon lequel c’est la voie à suivre. Si vous pensez que les Eagles de Philadelphie donneront à Jalen Hurts le « tush push » ou le « Brotherly Shove » en route vers une performance de 2 TD de Hurts, vous pouvez participer à l’action avec une cote de +490.

Inscrivez-vous à cette offre de code promotionnel FanDuel

Tout parieur qui souhaite transformer un pari de 5 $ sur la semaine 5 de la NFL en un bonus garanti de 200 $ peut participer à l’action en s’inscrivant sur FanDuel Sportsbook. Voici comment créer un compte :

Code Promo FanDuel Pariez 5 $, obtenez un bonus garanti de 200 $ pour n’importe quel match de la semaine 5 de la NFL

Processus d’inscription Créer un compte Terminez votre inscription en fournissant les informations nécessaires pour confirmer votre identité Saisissez une adresse e-mail Créer un mot de passe de compte Confirmez que vous êtes dans un État où les paris sportifs en ligne sont légaux Sélectionnez une méthode de dépôt comme la banque en ligne, PayPal ou une carte de crédit/débit Déposez 10 $ ou plus sur votre compte Pariez 5 $ ou plus sur n’importe quel match de la semaine 5 de la NFL États avec FanDuel Sportsbook AZ, CO, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, MI, NJ, NY, OH, PA, TN, VA, WV Bonus dernière vérification 7 octobre 2023

FanDuel Sportsbook ajoutera 200 $ de paris bonus garantis à votre compte, quelle que soit la manière dont votre premier pari est réglé. Vous pouvez également gagner des gains en espèces avec une victoire.

Les bénéfices du dimanche Funday augmentent

Dans la section promotions de l’application, vous trouverez la promotion d’augmentation des bénéfices du Sunday Funday. Cette offre est livrée avec quatre jetons d’augmentation des bénéfices différents. Vous pouvez obtenir le jeton d’augmentation des bénéfices Kay Adams NFL pour obtenir une augmentation de 50 % sur un parlay de 3 parties ou plus dans le même match. Il existe également un jeton d’augmentation des bénéfices de 30 % disponible pour les jeux de 13 heures, un jeton d’augmentation des bénéfices de 50 % de The Ringer pour les jeux de 16 heures et un jeton d’augmentation des bénéfices de 50 % de Dr. Disrespect & TimTheTatMan Sunday Night Football.

Inscrivez-vous sans avoir besoin d’un code promo FanDuel pour parier 5 $, obtenez 200 $ de paris bonus garantis avec un pari sur n’importe quel match de la semaine 5 de la NFL.

Paris sportifs FanDuel PARIEZ 5 $, OBTENEZ 200 $ PARIS BONUS ÉTATS : AZ, CO, IA, IL, IN, KS, LA, MA, MD, MI, NJ, NY, OH, PA, TN, VA, WV. 21 et présent dans les États participants. Un problème de jeu ? Appelez le 1-800-Gambler.

Newsweek peut gagner une commission d’affiliation si vous vous inscrivez via les liens contenus dans cet article. Consultez les conditions générales de l’opérateur de paris sportifs pour plus de détails importants. Les opérateurs de paris sportifs n’ont aucune influence sur la couverture médiatique. Si vous ou un de vos proches avez un problème de jeu, appelez le Conseil national sur le jeu problématique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-800-GAMBLER. Il faut avoir 21 ans ou plus pour jouer.