Pariez 5 $, gagnez 200 $ GARANTIS sur TOUT pari NFL cette semaine seulement

Nous avons un week-end fantastique devant nous avec d’excellents affrontements tels que Jets contre Seahawks, Vikings contre Packers et Bills contre Bengals. Vous avez une opportunité fantastique de gagner GROS grâce à DraftKings Sportsbook’s superbe promotion : Pariez 5 $, gagnez 200 $ GARANTIS sur n’importe quel pari NFL de la semaine 17!

Découvrez ci-dessous comment fonctionne la promo et quoi faire, ainsi que mon pari préféré pour le jeu.

Code promotionnel DraftKings NFL

Si vous inscrivez-vous à DraftKings et pariez 5 $ ou plus sur n’importe quel pari NFL cette semaine, vous obtiendrez 200 $ en paris gratuits même si vous perdez votre pari ! C’est +4000 cotes garanti!

Tout ce que vous avez à faire est de suivre ces étapes simples pour sécuriser vos 200 $ gratuits :

Inscrivez-vous à DraftKings en utilisant ce lien Vérifiez Votre Identité Déposez 5 $ ou plus Pariez au moins 5 $ sur n’importe quel match NFL de la semaine 17

Si vous pariez 5 € ou plus, vous obtiendrez automatiquement 200 € de paris gratuits, que vous gagniez ou perdiez votre mise !

Si vous gagnez votre pari, vous obtiendrez ces gains plus 200 $. Si vous perdez votre pari, vous gagnerez quand même 200 $ !

En plus de cette promo spéciale, DraftKings’ plate-forme est extrêmement facile à utiliser. Même pour les nouveaux utilisateurs, c’est le paris sportifs idéal pour s’inscrire !

Vous devez être un nouveau DraftKings utilisateur pour bénéficier de cette offre et cela ne durera pas ! Inscrivez-vous maintenant à DraftKings pour obtenir 200 $ garantis avant l’expiration de l’offre !

Avant d’entrer dans mon meilleur pari, voici plusieurs autres offres de paris sportifs impressionnantes que vous pouvez également réclamer !

Meilleur pari de la semaine 17 de la NFL

Bien que vous puissiez parier sur n’importe quel jeu, j’aime particulièrement les over dans ce match. Ce sont deux des pires défenses de la NFL. Chicago se classe 30e en verges adverses par jeu (6,0) tandis que Detroit est bon dernier (6,2).

Les paris au-dessus du total sont de 8-1 lors des neuf derniers matchs des Bears alors que Justin Fields atteint de nouveaux sommets pour compenser la terrible défensive. Les paris au-dessus du total ont également une fiche de 5-2 dans les neuf précédents de Detroit, car les Lions associent également une solide attaque à une mauvaise unité défensive.

Jared Goff joue l’un des meilleurs football de sa carrière, et Amon-Ra St. Brown, D’Andre Swift et compagnie devraient profiter de la mauvaise défense de Chicago. Pendant ce temps, la Caroline vient d’entailler la défense contre la course de Detroit sur plus de 200 verges et les Bears font partie des meilleures équipes de course de la NFL.

Ne laissez pas le total élevé vous tromper. Attendez-vous à ce que les paris au-dessus du total s’améliorent à 13-5 lors des 18 matchs précédents de Detroit et profitez de la vitrine offensive pour clôturer l’année.

Vous êtes les bienvenus pour me rejoindre avec un sur-pari dans Lions contre Bears ou chercher ailleurs pour la valeur, mais assurez-vous d’abord de réclamer la promo spectaculaire de DraftKings Sportsbook! Après tout, il n’y a pas de meilleure façon de commencer 2023 qu’avec un gros salaire !

Profitez d’un gain garanti de 200 $ et Inscrivez-vous maintenant à DraftKings!

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.