Pariez 10 € sur le choc de la Premier League et obtenez 50 € de paris gratuits avec bet365

Chelsea accueille Man City dans un match palpitant de Premier League jeudi soir à Stamford Bridge.

Nous soutenons: Erling Haaland pour marquer, Kevin De Bruyne passe, City pour gagner par 2 buts ou plus à 11/2

Man City a étonnamment perdu quatre points lors de ses trois derniers matchs, mais généralement lorsque cela se produit, Pep Guardiola peut corriger les torts rapidement.

Il y aura probablement aussi quelques changements avec sa rotation en plein effet étant donné le nombre de matchs qui se succèdent en janvier.

Phil Foden n’a pas beaucoup manqué de ce côté de la Coupe du monde et est susceptible de commencer en conséquence, étant frais et le type de joueur qui peut aider à punir Chelsea.

Quelques partants cohérents comme Erling Haaland et Kevin De Bruyne rejoindront probablement Foden en attaque, où ils semblent revenir aux anciennes façons de gagner confortablement.

Chelsea est capable de bien plus mais a été découvert beaucoup trop de fois cette saison pour vraiment constituer une menace contre une équipe forte de City qui sortira tous les canons étant donné son retard sur Arsenal en premier.

Il y a eu tellement de fois cette saison où Haaland a marqué, De Bruyne l’a aidé lui ou quelqu’un d’autre sur le côté, et cela en fait un pari parfait à Chelsea.

Surtout avec City étant le grand favori pour gagner, avec un doublé sur Haaland pour marquer seulement 13/10.

