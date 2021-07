Parier sur la Big Tech aux USA ou en Chine ? Les commerçants revendiquent leurs droits

Dans la bataille de la technologie chinoise contre la technologie américaine, il y a eu un gagnant clair cette année.

Les géants de la technologie aux États-Unis sont de retour à leurs récents sommets, en hausse de 15 % en 2021, tandis que l’ETF technologique CQQQ Chine est en baisse. Les noms de la technologie sur le continent continuent de lutter alors que Pékin réprime des entreprises telles qu’Alibaba dans une campagne anti-monopole.

Alors, les investisseurs devraient-ils s’en tenir aux gagnants aux États-Unis ou parier sur les outsiders de la technologie chinoise ?

La réponse dépend du raisonnement qui sous-tend les dernières décisions de la Chine, selon Gina Sanchez, PDG de Chantico Global et stratège en chef du marché chez Lido Advisors.

« S’il ne s’agit vraiment que d’une poussée antitrust et anticoncurrentielle, alors vous pouvez affirmer qu’une grande partie des mauvaises nouvelles sont vraiment intégrées dans ces actions. Elles viennent d’être matraquées et les principales actions du CQQQ sont toutes bien en deçà de leur niveau. des niveaux de P/E sur cinq et 10 ans, c’est-à-dire qu’ils pourraient sembler très attrayants », a déclaré jeudi Sanchez à « Trading Nation » de CNBC.

L’ETF CQQQ, qui détient des actions telles que Tencent et Bilibili, se négocie à 27 fois les bénéfices. En février, il a atteint un sommet de 52 fois.

« Si c’est plus que cela, s’il s’agit du gouvernement chinois qui exprime son désir d’avoir des entreprises clés avec leur agenda social, alors cela pourrait en fait se transformer en quelque chose de plus grand », a déclaré Sanchez.

Le plan quinquennal de la Chine, a-t-elle souligné, vise à renforcer la base intérieure, à élargir la création de richesse et à stimuler le pouvoir de consommation. Cela pourrait mettre la pression sur ses entreprises technologiques nationales, a-t-elle déclaré.

« S’il s’agit en fait d’une démarche visant à forcer les salaires à augmenter, à imposer un partage plus large des richesses et à forcer la création de richesses, alors en fait, les marges que nous avons vues dans ces entreprises pourraient réellement changer et le modèle commercial pourrait changer et les PE auquel nous étions habitués n’est peut-être plus aussi applicable », a déclaré Sanchez. « C’est le risque que nous jouons en ce moment. »

Matt Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak, a convenu que des problèmes à long terme subsistent pour les actions technologiques chinoises. Cependant, après une faiblesse au premier semestre, ils pourraient être appelés à rebondir à court terme.

« En regardant le graphique du CQQQ, il s’agit d’un modèle tête-épaules inversé. Bien sûr, un modèle tête-épaules a tendance à être baissier, donc un modèle tête-épaules inversé est haussier, » Maley a déclaré au cours du même segment.