Parier contre les tendances de la saison avec ce choix total – Shaw Local

L’équipe de football de la Northern Illinois University cherchera désespérément à revenir dans la colonne des victoires ce week-end contre l’est du Michigan.

Les Huskies ont perdu cinq matchs de suite depuis leur défaite de Eastern Illinois lors du premier match de la saison, qui comprend une défaite de 52-32 contre Toledo le week-end dernier. NIU a une fiche de 1-5 sur l’année, dont 0-2 en championnat.

Césars Sportsbook, le partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports, donne au moins une chance aux Huskies ce week-end. Le nord de l’Illinois est un outsider de 2,5 points dans un match sur la route avec l’est du Michigan (4-2) à Césars Sportsbooktandis que le total est répertorié à 67,5 points combinés.

NIU n’a pas bien réussi sur le gril cette année, mais il y a eu de nombreuses opportunités de gagner des paris sur cette équipe. Nous sommes en fait 5-1 lorsque nous parions sur les matchs de NIU cette saison, et les paris au-dessus du total ont été encore plus rentables.

Selon ce tweet de Brad Powers, le plus a frappé dans les six concours du nord de l’Illinois cette saison – et avec une marge confortable. Les paris au-dessus du total ont marqué en moyenne 12 points par match, ce qui inclut le match de la semaine dernière contre Toledo où 84 points combinés ont été marqués pour écraser le total de 60.

Équipes de la BFC qui ont une fiche de 6-0 au PLUS cette année avec marge :

Nord de l’Illinois 12,0 points par match 5-0 :

Riz 7,9 5-0-1 :

Washington 8,5 5-1 :

Ohio 15,0

Terrain de boules 14.1

Vanderbilt 11.75

Charlotte 11.7

UTSA 8.0

Houston 7,75

Arkansas 5.2

Memphis 3,75

TexasTech 3.75

UCLA 3.5 – Brad Powers (@BradPowers7) 11 octobre 2022

La défense de NIU a évidemment joué son rôle dans l’encaissement des billets, car cette unité se classe 125e dans tout le football universitaire en abandonnant une moyenne de 38,3 points par match. Aucune autre équipe de football universitaire n’a une fiche de 6-0 au-dessus du milieu de cette saison.

Je me suis assuré de mentionner tout cela parce que je joue un under dans le match NIU de cette semaine. À 67,5, c’est le total le plus élevé que nous ayons vu dans un match du nord de l’Illinois de plus de quatre points et je suis prêt à parier contre ce genre de mouvement.

Focus sur le football professionnel projette ce total à 65,9 points, ce qui nous donne plus qu’un point de valeur sur le dessous. Je pense que ça pourrait être un peu plus confortable que ça samedi.

Le seul défaut sur mon record cette saison est un autre sous, donc évidemment ce choix me rend un peu nerveux. Mais il est peu probable que NIU termine l’année avec un clip de 12-0 sur le total de points, et je ne me sens pas aussi confiant de prendre parti dans celui-ci.

Le coup d’envoi est prévu à 14h30 samedi.

Pari: Moins de 67,5 points (-110)

Comment nos choix NIU se sont comportés en 2022

Semaine 1 contre Eastern Illinois : Plus de 53 points – Victoire

Semaine 2 à Tulsa : Northern Illinois +6 — Victoire

Semaine 3 contre Vanderbilt : Moins de 59,5 points — Défaite

Semaine 4 au Kentucky : Plus de 52,5 points — Gagner

Semaine 5 à Ball State : Ball State +4,5 — Victoire

Semaine 6 contre Tolède : Tolède -4,5 — Victoire