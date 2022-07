Parfois, nous devons respirer profondément et nous laisser aider – Shaw Local

Dès que nous devenons tout-petits, nous ressentons le besoin de faire des choses par nous-mêmes.

Qui n’a jamais vu un tout-petit s’agiter lorsque maman ou papa essaie de l’aider à obtenir un jouet ou veut lui tenir la main ? Plus tard, il y a les batailles pour savoir qui choisit la tenue du jour.

Cela ne fait que s’intensifier au fil des années. Les années d’adolescence sont remplies de poussées et d’attractions d’essayer d’acquérir plus d’indépendance vis-à-vis de ses parents.

En tant que société, nous accordons une grande importance au fait de pouvoir prendre soin de nous-mêmes. C’est particulièrement vrai ici aux États-Unis, où l’indépendance semble faire partie de notre ADN.

Ceux qui ont besoin d’aide sont considérés comme faibles, en quelque sorte moins. Ou ne pas essayer assez fort.

Peut-être que nous ne pensons pas cela des autres, mais combien d’entre nous pensent cela de nous-mêmes quand nous avons besoin d’aide ?

Nous ne voulons pas déranger. Nous devrions pouvoir faire des choses par nous-mêmes. Tout le monde ne pensera-t-il pas moins à moi si je demande de l’aide ? Qu’est-ce qui ne va pas chez moi?

Si ces pensées vous ont traversé l’esprit, croyez-moi, elles me traversent régulièrement l’esprit.

Pendant des années, Tony et moi étions une excellente équipe. Mettez un défi sur notre chemin et nous le découvrirons.

Autour de la maison, aucun de nous n’était particulièrement doué, mais nous résoudrions le problème. Si les meubles devaient être déplacés, nous choisissions un côté et les soulevions.

Ces jours-ci, ce n’est tout simplement pas possible. Je me suis souvenu de cela quand j’ai bêtement pensé que je pourrais dérouler un nouveau tapis pour notre salon.

Le nouveau est plus grand que le précédent. J’ai vidé la majeure partie de la pièce et j’ai commencé à poser le nouveau sous-tapis. Le problème était que je devais mettre les derniers centimètres sous le canapé, ce que je n’avais pas nettoyé car il était trop lourd.

J’ai fait de mon mieux pour expliquer à mon cher Tony, dont la maladie d’Alzheimer s’est progressivement aggravée, ce que j’avais besoin qu’il fasse. Puis je me suis répété environ six fois de plus.

Malgré mes efforts, je n’arrivais pas à lui faire comprendre la tâche. Et je ne pouvais pas soulever le pied du canapé et pousser le sous-tapis en même temps par moi-même. Évidemment, le tapis lui-même poserait le même problème.

Mon équipe est maintenant réduite à moi. Et je suis trop petit et trop faible pour le faire seul. Les larmes de frustration n’aidaient pas la situation.

Heureusement, une amie et son mari s’arrêtaient pour récupérer notre vieux gril. Ils étaient impatients d’aider et il a fallu moins de cinq minutes pour accomplir la tâche et remettre tous les meubles en place.

Parfois, nous devons simplement admettre que nous avons besoin d’aide.

Dans mon cas, cela se produit de plus en plus. C’est alors que je me rappelle toutes les fois où j’ai aidé d’autres personnes. Je n’ai jamais pensé moins à eux. J’étais juste heureux d’être utile.

Pourtant, la réticence est réelle, et c’est quelque chose que j’imagine que je vais travailler à chaque fois.

Parfois, nous avons besoin d’aide avec plus qu’un simple objet lourd. Parfois, nous luttons émotionnellement et devons nous battre juste pour continuer à nous lever le matin.

Demander de l’aide peut sembler un obstacle insurmontable. Pourtant, l’aide n’est qu’à un coup de téléphone.

Samedi, un code de numérotation facile à retenir a été lancé pour connecter les appelants et les textos à la National Suicide & Crisis Lifeline : 988.

Tout comme le 911 pour les urgences physiques, le 988 mettra en relation les personnes en crise avec des conseillers et une équipe de crise mobile locale. La Substance Abuse and Mental Health Services Administration, qui soutient la hotline nationale, affirme que le service est là pour toute personne souffrant de détresse mentale: pensées suicidaires, crise de santé mentale ou de toxicomanie, ou tout autre type de détresse émotionnelle. Les gens peuvent également appeler le 988 s’ils s’inquiètent pour un être cher qui a besoin de soutien.

Il est parfois difficile de demander de l’aide. Il faut du courage.

Cependant, il n’y a pas de honte à avoir besoin et à obtenir de l’aide. Les gens veulent aider.

Et cela pourrait bien vous sauver la vie.

• Joan Oliver est l’ancienne rédactrice en chef adjointe du Northwest Herald. Elle est associée au Northwest Herald depuis 1990. On peut la joindre au [email protected].