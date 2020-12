TipRanks

3 Les actions américaines de cannabis se préparent à croître; Cantor dit « acheter »

À la fin de 2018, le Canada a entièrement légalisé le cannabis, à l’échelle nationale, à des fins médicales et récréatives. Avec la nouvelle administration Biden, les États-Unis devraient emboîter le pas avec la légalisation au niveau fédéral, ou du moins la décriminalisation formelle, au cours des quatre prochaines années. Un calendrier exact est impossible à prévoir; Beaucoup dépendra de la composition partisane du Congrès après le second tour du Sénat de Géorgie début janvier. Pour l’instant, la légalisation du cannabis aux États-Unis est en quelque sorte un échiquier. La plupart des États ont au moins une légalisation partielle, seuls l’Idaho et le Nebraska tiennent le coup. Onze États ont rendu le cannabis pleinement légal pour tous les adultes; les 37 États restants ont une forme d’utilisation médicale partielle, et même le Nebraska a décriminalisé la substance. En vertu de la loi fédérale, le cannabis reste une substance contrôlée illégale. L’analyste de Cantor Pablo Zuanic a récemment rencontré plusieurs dirigeants de l’industrie du cannabis et est revenu avec quelques plats à emporter. « [The] les orateurs estiment que dans le cadre d’un Biden WH et d’un Sénat contrôlé par les républicains, la réforme bancaire serait adoptée au début de 2021 et serait incluse dans un programme de secours COVID […] En général, les deux orateurs estiment que la progression mesurée dans la législation est la meilleure voie au niveau fédéral, et s’attendent à ce qu’une version de la loi sur les États (rendant le cannabis autorisé au niveau fédéral) soit adoptée au Sénat après les prochains trimestres (cela pourrait avoir lieu plus tôt dans le cas d’un Sénat divisé 50-50 et d’un Biden WH). D’autres changements (annulation, légalisation fédérale) peuvent prendre plus de temps « , a noté Zuanic. En prévision des changements possibles, Zuanic a également examiné plusieurs stocks de cannabis opérant sur le marché américain. En utilisant la base de données TipRanks, nous avons remonté les statistiques sur trois ces actions, qui présentent le profil classique des «actions de croissance»: beaucoup de potentiel à la hausse, une forte appréciation récente de l’action et une notation Strong Buy du consensus des analystes. Curaleaf (CURLF) Nous commencerons par Curaleaf qui, avec un marché de 7,7 milliards de dollars cap, est l’une des plus grandes entreprises de cannabis du moment. En termes de revenus, Curaleaf est le plus grand producteur de cannabis au monde, une position qu’elle a consolidée avec l’acquisition, plus tôt cette année, du concurrent privé Grassroots. Curaleaf est présente dans 23 États, dont 30 usines de transformation , 88 dispensaires et 134 licences de dispensaires. Curaleaf cultive son produit dans 22 sites de culture, avec une capacité de culture combinée de 1,6 million de pieds carrés. L’oreille, à la fois dans les résultats financiers et l’appréciation des actions, montre le potentiel du marché du cannabis aux États-Unis. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 193,2 millions de dollars au troisième trimestre, pour un gain séquentiel de 59% et une croissance encore plus impressionnante de 164% d’une année sur l’autre. Les gains ont été alimentés par les revenus de la vente au détail, qui ont augmenté de 3 fois en glissement annuel à 135,3 millions de dollars et les revenus de gros, qui ont vu un gain massif de 7 fois en glissement annuel à 45 millions de dollars. Alors que Curaleaf a déclaré une perte nette pour le troisième trimestre, cette perte n’était que de 1 cent par action, alors que les analystes s’attendaient à deux fois ce montant. Les actions de Curaleaf sont en hausse de 85% depuis le début de l’année. Bien que les échanges dans la société aient été volatils, elle a récupéré toutes ses pertes liées au COVID de l’hiver dernier. l’expansion continue des magasins et des cultures, tous justifient une prime de valorisation pour les pairs… [Curaleaf] n’a pas fourni d’indications pour 2021, mais l’hypothèse est qu’elle afficherait une croissance supérieure au chiffre annualisé de 1 milliard de dollars avec lequel elle sortira probablement de 2020. »Soutenant cette position haussière, Zuanic attribue à l’action une note de surpondération (c’est-à-dire d’achat), et son L’objectif de cours de 20 $ suggère qu’il a de la place pour une croissance de 71% en 2021. (Pour regarder les antécédents de Zuanic, cliquez ici) Dans l’ensemble, les actions CURLF obtiennent une note Strong Buy du consensus des analystes, sur la base d’un mélange de 8 contre 1 de critiques Buy versus Hold . Les actions se négocient à 11,69 $, et leur objectif de cours moyen de 14,87 $ implique un potentiel de hausse d’un an de 27%. (Voir l’analyse boursière de Curaleaf sur TipRanks) Green Thumb (GTBIF) Green Thumb est une société canadienne qui a étendu sa présence sur le marché américain. Bien que le régime de légalisation à l’échelle nationale du Canada lui confère un avantage sur le marché fragmenté, les États-Unis sont un marché beaucoup plus vaste, avec près de 10 fois la population du Canada. Les produits de Green Thumb comprennent des produits comestibles, des joints pré-roulés et des vapos, ainsi qu’une gamme d’articles de bien-être infusés de CBD destinés au marché de la santé à domicile. Au cours des deux derniers mois, la capitalisation boursière de la société est passée de 3,3 milliards de dollars à 4,6 milliards de dollars. Cette croissance de la capitalisation boursière a été alimentée par une appréciation massive des actions. La GTBIF a atteint un plancher en mars, au plus fort de la crise des coronavirus, et est en hausse de 426% depuis lors. Depuis le début de l’année, le titre est en hausse de 120% .Cette croissance de l’action, à son tour, a été alimentée par de solides revenus jusqu’en 2020. En fait, la ligne du premier trimestre de Green Thumb a montré un gain séquentiel de 35%, à un moment où de nombreuses entreprises enregistraient des pertes d’un trimestre à l’autre. La GTBIF a continué de croître ses revenus depuis lors, le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’établissant à 157,1 millions de dollars, en hausse de 131% d’une année sur l’autre et de 31% par rapport au deuxième trimestre. Ces revenus solides ont donné un BPA au troisième trimestre de 4 cents par action, dérivé d’un bénéfice net total de 9,6 millions de dollars.Dans sa note sur Green Thumb, Zuanic réitère sa cote de surpondération (c’est-à-dire acheter) et fixe un objectif de cours de 35 $ pour indiquer un 62 Selon ses perspectives, Zuanic écrit: «Nous estimons qu’il y a au moins 20% de hausse par rapport aux estimations de ventes consensuelles pour 2021. […] Compte tenu de la rentabilité, du potentiel de croissance et de la force de la franchise, nous pensons que des multiples de valorisation bien supérieurs aux actions CPG seraient mérités (les multiples CPG sont ~ 20x l’EBITDA en moyenne). De plus, avec l’autorisation fédérale encore dans 2 à 4 ans, les grandes OSM ont une fenêtre avant que CPG ou les plus grandes entreprises canadiennes (les bien financées) puissent s’impliquer de manière importante sur le marché américain. Tout cela devrait être pris en compte dans la valorisation de l’action. « Dans l’ensemble, Green Thumb a une note unanime des analystes, montrant que Wall Street est d’accord avec les vues de Zuanic. L’action a reçu pas moins de 8 avis d’achat ces dernières semaines. L’objectif de cours moyen est de 30,81 $ , ce qui suggère un potentiel de hausse de 43%. (Voir l’analyse boursière de Green Thumb sur TipRanks) Cresco Labs (CRLBF) Enfin, Cresco Labs, une société de cannabis basée à Chicago et opérant dans le secteur de la marijuana médicale. La société commercialise ses produits dans les magasins de vente au détail sous la marque Sunnyside *, avec des licences dans 6 États: Arizona, Illinois, Massachusetts, New York, Ohio et Pennsylvanie. La gamme complète de produits Cresco comprend huit autres marques, des têtes, des joints et des produits comestibles En comptant toutes les installations de production, les licences de vente au détail et les dispensaires opérationnels, Cresco est présente dans 9 États.Cresco a affiché une forte croissance en 2020. Le stock est en hausse de 48% depuis le début de l’année, et il y a encore trois semaines de négociation avant la fin de l’année. Les gains ont complètement effacé les pertes subies au début de la pandémie de COVID.Cresco a affiché un chiffre d’affaires de 153,3 millions de dollars au troisième trimestre, un record trimestriel de l’entreprise. Le résultat du chiffre d’affaires était de 59 millions de dollars supérieur à celui du trimestre précédent, pour un gain séquentiel de 63%. Les revenus reposaient sur une base de ventes au détail solides, qui ont totalisé 90,5 millions de dollars au cours du trimestre. Le bénéfice trimestriel de Cresco est en hausse par rapport à 66,4 millions de dollars au premier trimestre, un gain de 130% depuis le début de l’année.Pablo Zuanic note le succès de la société au détail dans sa note sur l’action. Il déclare: «Cresco a battu notre estimation de ventes consensuelle ci-dessus de 23% sur les gains de part de marché dans le commerce de gros dans des États comme IL, PA et CA, et a continué de surperformer le commerce de détail IL… Le modèle de vente en gros de marque (près de 60% des ventes contre 25% chez les pairs) et la profondeur (leadership dans les États clés, avec une part de gros supérieure à 20% dans IL / PA) au fil du temps pourrait conduire à une prime par rapport à nos pairs, à notre avis… Comme nous projetons dans 4Q, nous modélisons au moins les mêmes niveaux de part par État au 3e trimestre plus la croissance sous-jacente du marché. En Californie, la société gagne des parts par magasin (clients existants) et ajoute de nouveaux clients au détail. »Ces commentaires confirment la note de surpoids (c.-à-d. D’achat) de Zuanic. Son objectif de prix, de 18 $, indique une confiance dans un potentiel de croissance de 77% pour l’année prochaine. Avec 5 avis d’achat suréquilibrant un seul Hold, Cresco est notre troisième stock de cannabis Strong Buy. À un cours actuel de 10,12 $, l’objectif de prix moyen de 14,61 $ donne une hausse d’un an de 44%. (Voir l’analyse boursière de Cresco sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées pour les actions de cannabis négociées à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks. uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.