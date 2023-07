Parfois, les batailles les plus dures mènent aux plus belles victoires : Lakshya Sen après le triomphe de l’Open du Canada

L’Indien Lakshya Sen a remporté le titre du simple masculin à l’Open du Canada 2023 après avoir battu le champion en titre de toute l’Angleterre et le numéro 10 mondial Li Shi Feng de Chine en matchs consécutifs.

L’Indien de 21 ans, qui avait remporté son premier titre en Super 500 à l’Open de l’Inde 2022, a mélangé une vitesse et une puissance incroyables pour surpasser le champion en titre de toute l’Angleterre Feng 21-18 22-20 lors d’un affrontement au sommet passionnant à Calgary dimanche.

« Parfois, les batailles les plus dures mènent aux victoires les plus douces. L’attente est terminée et je suis ravi d’être couronné vainqueur de l’Open du Canada ! Reconnaissant au-delà des mots », a posté Lakshya Sen sur les réseaux sociaux après la victoire.

Il s’agit du deuxième titre de Lakshya sur le BWF World Tour 500, car il avait déjà remporté l’Open d’Inde en janvier 2022.

« À l’approche de l’année de qualification olympique, c’était difficile car les choses n’allaient pas dans mon sens. Cette victoire sera donc un grand coup de pouce pour ma confiance », a déclaré Sen à PTI après la victoire.

« J’ai dû creuser profondément dans certains matchs, les conditions étaient différentes et il était important de s’y habituer », a déclaré l’as de la navette.

Cette victoire sera un coup de pouce bien nécessaire pour Sen, qui avait glissé au 19e rang mondial après avoir eu du mal à retrouver sa forme en début de saison.

Un ancien n ° 6 mondial, Sen, qui a remporté le bronze aux Championnats du monde 2021, avait subi une opération du nez pour un septum dévié après les Championnats du monde en août dernier et avait mis beaucoup de temps à récupérer après le traitement.

L’Indien est actuellement classé 19e au monde et a battu le Kunlavut Vitidsarn de Thaïlande WR-4 en huitièmes de finale, le Japonais Kento Nishimoto de WR-11 en demi-finale et le Chinois Li Shi Feng de WR-10 lors de l’affrontement au sommet pour décrocher le titre.

C’était le premier titre de Sen depuis sa première médaille d’or aux Jeux du Commonwealth en août dernier. Il est également le deuxième joueur en simple du pays à remporter un titre cette année, après la victoire de HS Prannoy au Malaysia Masters en mai.

(Avec les contributions des agences)